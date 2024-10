Dudás Miki összevert, kómában lévő édesapjáról új hírek érkeztek

Dudás Miki magyar világbajnok kajakozó édesapját brutálisan összeverték, jelenleg is kómában fekszik. Az 55 éves rokkantnyugdíjas férfi az augusztusi támadás óta élet és halál között lebeg: már hatvan kilót veszített a súlyából, és az orvosok szerint csodára lenne szükség a gyógyulásához.

Dudás Miki édesapjának állapota egyre romlik

Fotó: Dudás Miki/Instagram

Dudás Miki minden pillanatban retteg

Dudás Miki korábban már elmondta, hogy egy 8 órás műtét vár az apjára, ami kedden meg is történt, ugyanis a beavatkozást a vártnál előrébb hozták.

"Ma hívták édesanyámat, hogy idő előtt elkészült az a bizonyos műkoponya, amit ráoperálnak apu fejére, ami most olyan, mint egy babának, nincs rajta csont.

Anyu szíve egy pillanatra a híváskor kihagyott; azt hitte, azért hívják a kórházból, hogy apu elment, ami sajnos folyamatosan itt lebeg a fejünk felett.

Nyolcórás a műtét, reméljük bírja a szervezete" - mesélte a Borsnak.

Dudás Miki édesapja balesete óta pánikrohamokkal küzd

A magyar világbajnok kajakozó édesapja már soha nem lesz a régi, ez pedig hatalmas törés az életében. Azonban nemcsak ő, de édesanyja is összeroppant. Dudás Miki szerint az édesanyja a történtek óta rengeteget sír, teljesen maga alatt van, és a munkáját is alig bírja elvégezni. Fél, hogy édesapja után édesanyjának is baja esik.

"Egyszerre tombol bennem fájdalom, düh, aggodalom.

Esténként pánikrohamaim vannak.

De közben ott van a két gyerekem, Nara és Miló, akik miatt nem omolhatok össze. Az anyukámról nem is beszélve, akit – félek – lassan szintén elveszítek”- magyarázta a világbajnok.

Édesanyja meg akar halni

Egy hónapja sír és nyugtatókon él.

Neki apukám az első és egyetlen férfi az életében. Tizennégy éves kora óta őt szereti, édesapám pedig viszont. Én a közelükbe sem érek, de ők igazi, példaértékű szülőpáros, akiknek járt volna a boldog időskor.

Ehelyett ott tartunk, hogy anyukám meg akar halni, mert magatehetetlenül kell látnia a szerelmét" - tette hozzá.