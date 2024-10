Dudás Miki újabb részleteket mondott el édesapja brutális megveréséről - videó

Dudás Miki a múlt héten osztotta meg a megdöbbentő hírt, miszerint édesapját hat ismeretlen – akikről később kiderült, hogy bokszolók – verte meg kegyetlenül egy benzinkúton. Az eset még augusztus 30-án történt. A rokkantnyugdíjas, 55 éves férfi állapota azóta sem javult, sőt jelenleg is kómában fekszik. Az egykori olimpiai bajnok most a TV2 stúdiójában, a Mokkában árult el további részletek arról, hogyan és miért történt a brutális támadás a rokkantnyugdíjas apja ellen, és hogy van most a férfi.

Dudás Miki édesapja az egyik unokájával. Fia attól tart, apja már sosem lesz a régi

Fotó: Dudás Miki/Instagram

Dudás Miki sajnos most sem tudott jobb hírekkel szolgálni, ugyanis édesapja az eset óta kómában fekszik, és egyre romlik az állapota, orvosai nem látnak túl sok esélyt a felépülésére, talán túl sem éli durva sérüléseit, mely elsősorban koponyatörése miatt ilyen súlyos.

Sajnos kóma alatt is romlik az állapota, ugyanis nagyon le van fogyva, kapott egy vérmérgezést, agyhártyagyulladást és egy tüdőgyulladást is, tehát már mindenen átesett.

Az orvosok azt mondják, ha túl is éli, amire kevés az esély, akkor sem fog tudni járni, beszélni és biztosan pelenkázni kell majd. Nem tudom, hogy lehet annyira feldühíteni valakit, hogy így elintézzenek egy embert. Olvastam olyan híreket is, hogy az én apám támadóan lépett fel. Ő soha nem lép fel támadóan, hiszen rokkantnyugdíjas, volt egy motorbalesete korábban" - magyarázta Dudás Miki a Mokka stúdiójában, ahol azt is hozzátette, hogy jelenleg ő és testvére gondoskodnak magukra maradt édesanyjukról, aki nagyon rosszul viseli, hogy elveszítheti a férjét, hiszen 14 éves koruk óta egy párt alkottak, valamint három üzletüket a történtek ellenére is tovább kell működtetni.

Dudás Miki azt is elmondta, hogy az ő gyerekeinek egyelőre nem mondták el, hogy mi történt nagypapájukkal, mert nem akarják, hogy emiatt féljenek vagy szorongjanak, csak annyit tudnak, hogy elesett és nagyon beverte a fejét.

Az egykori olimpiai bajnok a támadókról is megszólalt, akik azt nyilatkozták, nem érzik magukat felelősnek a történtek miatt, őt ezt nyilván felháborítónak tartja, és nem érti miért mentek oda. Azt is elmondta, hogy nem hivatásos sportolókról van szó, közülük csak egy hivatásos bokszoló, és volt köztük egy ketrecharcos is. Azonban úgy gondolja, majd a börtönben elgondolkoznak a tettük súlyán, a botrányt kirobbantó nőt, aki miatt az egész konfliktus kezdődött már kirúgták a munkahelyéről a történtek miatt.