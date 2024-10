Családi tragédia miatt békülhetett ki Dudás Miki és Szigligeti Ivett

Dudás Miki a tegnapi nap folyamán osztotta meg, hogy 55 éves, rokkant nyugdíjas édesapját egyelőre ismeretlen okokból kegyetlenül megverték egy benzinkúton, ahol hat ismeretlen támadta meg. Az eddigi információk szerint a támadók bokszolók voltak, Dudás Miki édesapja azóta is kómában van. Az ügyről nemrég újabb információk is érkeztek, a BRFK megszólalt a brutális támadásról.

Dudás Miki idős apját brutális támadás érte, de felesége támogathatja őt a nehéz időkben

Fotó: Dudás Miki Instagram

BRFK Életvédelmi Osztály életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.

A fővárosi rendőrök hajtóvadászatot indítottak az ügyben, és a feltételezett elkövetők mindegyikét másfél napon belül elfogták; egy férfit életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt, míg öt másik férfit csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként.

A rendőrök négy gyanúsítottat őrizetbe is vettek. Az ügy minden részletre kiterjedő vizsgálata folyamatban van, az eljárás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni"

- írták közleményükben.

Dudás Miki ügyvédei javaslatára nem árul el több információt a közösségi oldalán a történtekről, de ez az egész családot nagyon megviselte. Ráadásul épp válófélben volt gyerekei anyjával, Szigiligeti Ivettel is, akivel tíz év házasság után ment tönkre a kapcsolatuk. Most azonban szemfüles követők kiszúrták, hogy talán kibékülhet a házaspár, ugyanis Dudás Miki fotóin feltűnik a felesége, bár figyelnek arra, hogy ne legyen feltűnő. Bár az is lehet, hogy csak a gyerekek miatt igyekeznek jó kapcsolatot ápolni, és csúnya szakításuk ellenére is félretenni a nézeteltéréseiket.

Most a házaspár követői a legújabb fotók alapján találgatni kezdtek, hogy talán a családban történt tragédia újra összehozta őket, hiszen Dudás Miki cukrászdába vitte gyerekeiket, és a fotón egy női kéz is feltűnik. Valaki azonban észrevette, hogy ez valószínűleg Szigligeti Ivett keze, hiszen az általa közzétett fotón jól látható, hogy ugyanolyan bordó manikűrt viselt, mint a női kéz, ami a férje fotóján is látható.

