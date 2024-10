Dudás Miki elmondta, kibékültek-e a feleségével a családi tragédia után

Dudás Miki a feleségével, Szigligeti Ivett-tel való kapcsolatáról mesélt, miután a nő az utóbbi időben többször feltűnt mellette, noha korábban többször is szakítottak, válni készültek. A kapcsolatukat az vitte újabb irányba, hogy Dudás Miki édesapját brutálisan összeverték, jelenleg is kómában fekszik – Szigligeti Ivett pedig a férje mellé állt a nehéz helyzetben.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett

Fotó: RTL / RTL

Ivett megint bebizonyította, hogy milyen odaadó, mennyire erős nő.

Ő is és a családja fantasztikusan viselkednek, amióta apu kómában van, mindenben segítenek, támogatnak bennünket édesanyámmal. Nekem ez most rengeteget jelent, mert ez egy nagyon nehéz helyzet mindenkinek. Igaz a mondás, hogy bajban ismerszik meg az igaz barát, és Ivett és a szülei előtt tényleg le a kalappal, ahogy mindenben segítenek nekünk. Apu, a család drámája közelebb hozott bennünket egymáshoz, békülőben vagyunk" – mondta most ezzel kapcsolatban a Borsnak Dudás Miki.

Mi történt Dudás Miki édesapjával?

Dudás Miki korábban megrázó fotókat is mutatott arról, hogy az édesapja milyen állapotba került az augusztus végén történt támadás után: az 55 éves rokkantnyugdíjas férfi jelenleg is éber kómában fekszik a kórházban, az orvosok szerint csodára lenne szükség a gyógyulásához. Az már biztos, hogy soha nem lesz a régi: beszélni és járni sem lesz majd képes, sőt valószínűleg pelenkázni is kell majd.

"Szemét gyáva férgek! Aki azt mondja, miért teszem ezt ki, hát én sem szeretném édesapám így látni, de bízom a média erejében, és azért osztom ezt meg veletek, mert remélem, mind a 6 tettes börtönbe kerül. Ez sem hozza vissza apukámat, de normális, hogy valaki ilyet tesz, és nap mint nap posztol a Facebookon, és nem a börtönben ül?" – tette fel a kérdést egy kórházi fotó mellett a világbajnok kajakos.

Dudás Miki édesapja az után került kómába, hogy egy benzinkúton megtámadta hat bokszoló – az ő verziójukat, ügyvédi úton tett nyilatkozatukat itt olvashatja.