Édesapja brutális megverése újra összehozhatja Dudás Miklóst és Szigligeti Ivettet

Dudás Miki a múlt héten osztotta meg a megdöbbentő hírt, miszerint édesapját hat ismeretlen – akikről később kiderült, hogy bokszolók – verte meg kegyetlenül egy benzinkúton. Az eset még augusztus 30-án történt. A rokkantnyugdíjas, 55 éves férfi állapota azóta sem javult, sőt jelenleg is kómában fekszik. Az egykori olimpiai bajnok most a TV2 stúdiójában, a Mokkában árult el további részletek arról, hogyan és miért történt a brutális támadás a rokkantnyugdíjas apja ellen, és hogy van most a férfi.

Nyáron majdnem elváltak

Dudás Miklós és családja nagyon nehezen birkózik meg az édesapját ért brutális támadás következményeivel. A történtek után a volt világbajnok kajakos is átértékelt bizonyos dolgokat. Igaz ez az egykori párjával, a gyermekei édesanyjával, Szigligeti Ivettel való viharos kapcsolatára is, akivel legutóbb idén nyár elején szakítottak, és úgy tűnt, biztosan elválnak. Hosszú ideig nem is nagyon beszéltek egymással, de úgy tudni, ez megváltozott, a drámai események újra közelebb hozhatták őket egymáshoz.

"Ivett bebizonyította számomra, hogy a bajban nagyon is lehet rá számítani.

Például, amikor apukámat hat órán keresztül műtötték a támadás után, végig bent ült a kórházban, tartotta bennem a lelket. Nekem ez jól esett, és azt kell mondanom, rendeződtek a dolgaink.

Mindennap beszélünk, sokszor találkozunk, együtt megyünk a gyerekekért, ahova éppen kell, cukrászdába, étterembe járunk. Úgyhogy valami elindult, és én nagyon bízom benne, hogy lesz is folytatása" - mondta a sportoló a Blikknek.

"Nagyon szeretem azokat a programokat, amikor a kislányomat edzésre visszük például, és amíg ő egy órát ott van, addig mi Ivett-tel nagyokat sétálunk a Hajógyári-szigeten. Közben iszunk egy jó kávét, beszélgetünk, jól érezzük magunkat. Szóval lassan, de biztosan haladunk" - tette hozzá.

Az orvosok rossz híreket közöltek a családdal

Dudás Miki édesapja az eset óta kómában fekszik, és egyre romlik az állapota, orvosai nem látnak túl sok esélyt a felépülésére, talán túl sem éli durva sérüléseit, mely elsősorban koponyatörése miatt ilyen súlyos.

Sajnos kóma alatt is romlik az állapota, ugyanis nagyon le van fogyva, kapott egy vérmérgezést, agyhártyagyulladást és egy tüdőgyulladást is, tehát már mindenen átesett.

Az orvosok azt mondják, ha túl is éli, amire kevés az esély, akkor sem fog tudni járni, beszélni és biztosan pelenkázni kell majd. Nem tudom, hogy lehet annyira feldühíteni valakit, hogy így elintézzenek egy embert. Olvastam olyan híreket is, hogy az én apám támadóan lépett fel. Ő soha nem lép fel támadóan, hiszen rokkantnyugdíjas, volt egy motorbalesete korábban" - magyarázta Dudás Miki a Mokka stúdiójában, ahol azt is hozzátette, hogy jelenleg ő és testvére gondoskodnak magukra maradt édesanyjukról, aki nagyon rosszul viseli, hogy elveszítheti a férjét, hiszen 14 éves koruk óta egy párt alkottak, valamint három üzletüket a történtek ellenére is tovább kell működtetni.