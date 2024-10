Megérkezett a Dűne-sorozat előzetese

Óriási sikereket értek el Timothée Chalamet és Zendaya neve által fémjelzett Dűne-filmek szerte a világon. Ezért nem is meglepő, hogy a Max úgy gondolta, Frank Herbert regényeinek univerzumába egy sorozattal is vissza kellene repíteni a nézőket, amíg a filmek harmadik fejezete meg nem jelenik. Bár utóbbira még sokat kell várnunk, hiszen csak idén derült ki, hogy a Warner Bros. igent mondott a projektre. Forgatni pedig csak jövőre fognak, és remélhetőleg a kész film 2026. decemberében megérkezik majd a mozikba. A várakozást pedig csak tovább fokozhatja a Max-re hamarosan felkerülő Dűne: Prófécia is, melynek bővített előzetese most jelent meg.

A Dűne: Prófécia hat héten keresztül szórakoztat majd minket

Fotó: Mediaworks archív

Miről szól a Dűne: Prófécia?

Ha időben szeretnénk elhelyezni a Dűne: Prófécia történetét, akkor több mint tízezer évet kell visszamennünk a Timothée Chalamet által megformált Paul Atreides korszaka elé, tehát a Magyarországon forgatott Dűne-filmek előzménysorozatáról van szó. A történet középpontjában a kizárólag nőkből álló rend, a Bene Gesserit megalapítói, a Harkonnen-nővérek, Valya és Tula fognak majd állni, akiket Emily Watson (Csernobil) és Olivia Williams (A korona) formálnak meg. A stáblistán feltűnhet még Mark Strong (Kingsman-filmek), valamint egy hatalommániás harcos szerepében Travis Fimmel (Vikingek) is. Előbbi egy Javicco Corrino nevű uralkodót fog játszani, aki a birodalom békéjét igyekszik foggal-körömmel fenntartani, míg az utóbbi épp ezt a gyenge lábakon álló békét próbálja lerombolni, továbbá a Harkonnen-nővéreknek is hadat akar üzenni.

A Dűne: Prófécia hat részből áll majd, melyek hetente fognak megjelenni, és a Max felületén lesznek elérhetőek. Az első epizód 2024. november 18-án kerül fel a streamingszolgáltató platformjára.