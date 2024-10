Elmondták, mi vár még a tragikus balesetet szenvedő Sallai Nórára

Sallai Nóra és ötéves kisfia még szeptember 27-én szenvedtek súlyos autóbalesetet Alsónémediben. Hétfőn derült ki, hogy a színésznő kisfia meghalt a baleset következtében, a Dabasi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt vizsgálja jelenleg a baleset körülményeit, korábban azonban közúti baleset gondatlan okozásának bűntette miatti eljárásról beszéltek.

Sallai Nóra autója a baleset után. A színésznő ötéves kisfia nem élte túl a sérüléseit

Fotó: TV2

Azóta már fekete zászló leng annak az óvodának a bejárata felett, ahova az ötéves Bende járt. A színésznő férje teljesen összetört, a baleset óta most először szólalt meg, a TV2-nek mondott néhány szót a felesége állapotáról. A Tényekből kiderült, hogy Sallai Nóra állapota továbbra is kritikus, de valamivel jobban van, viszont hónapokig eltarthat majd a rehabilitációja. Azonban sokan amiatt aggódnak, mi történik a 44 éves színésznővel, ha megtudja, hogy gyereke nem élte túl az ütközést, és ez valószínűleg veszélybe sodorja az ő felépülését is.

Egy gyermek elvesztésekor a szülő egyfajta krízis állapotába kerül, ami egy beszűkült tudatállapotot eredményez. Szembesül a valósággal, vagyis, hogy a világa minden értelemben tótágast áll.

Ilyenkor elindul egy „hullámvasút” a szülővel és érkezik az önvád a kilátástalanság és a teljes kiüresedés érzése. Úgy érzi, mintha csak kívülről látná önmagát és a történéseket. Ennél az állapotnál már szükséges a pszichológus bevonása, mert nagyon fontos, hogy valaki képes legyen pszichés menedéket nyújtani a szülőnek, aki lélekben szó szerint darabokra hullott. Ez az állapot még nem a gyász, csupán annak az előszobája" - magyarázta a Borsnak Makai Gábor, klinikai szakpszichológus, aki szerint most az a legfontosabb, hogy a színésznő közvetlen környezete biztonságos teret teremtsen a gyászoló édesanya számára. A család és a barátok összetartása és támogató jelenléte a későbbiekben is létfontosságú a gyászoló személy számára, hogy később újra tudjon funkcionálni, és újra beilleszkedni a környezetébe.

Makai Gábor szerint a fájdalom örökre a szülővel marad, miután elveszíti a gyerekét, azonban megtanulhatja újrapozicionálni magát, viszont teljesen a nulláról kell kezdenie a folyamatot, amihez tanácsos szakember segítségét is kérni.

A fájdalom örökre a szülővel marad, de be lehet illeszteni az élettörténetbe. Ez egy nagyon hosszú és gyötrelmes út, amit bár lehet, de nem tanácsos szakember segítsége nélkül bejárni

- zárta gondolatait a pszichológus Sallai Nóra esetéről.