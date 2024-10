Eminem sokakat meglepett azzal, amikor a múlt héten új, Temporary című dalának klipjében elárulta, hogy hamarosan nagypapa lesz: lánya, Hailie Jade Mathers és férje, Evan McClintock ugyanis az első közös gyereküket várják. Most a Page Six szúrta ki, hogy a rapper 28 éves lánya a Just a Little Shady podcast pénteki epizódjában elárulta, hogy kisfiúval bővül majd a családjuk, aki 2025 elején születik majd.