Halálos fenyegetéseket kapott, pedig csak a szerepet játszotta

A fiatal Jack Gleeson alakította a fantasy sorozatban a mindenki által utált, kifejezetten ellenszenves, gőgös és szadista Joffrey-t, a karakter halála után pedig elterjedt, hogy a színész megbánta ezt a munkát, annyian bántották később, sok fenyegetés érte. Ez nála törést is okozott, annyira, hogy hat évig nem forgatott, csak később tér vissza a tévébe, ráadásul egy komédiával, a címe Out of Her Mind volt.

Fenyegetés és utálat: a képen a kis szadista Joffrey Baratheon

Jack Gleeson – bár a lakpok azt írták - a Trónok harca óta után nem visszavonultan élt, színházban láthatta, aki akarta. A borzalmas figurát alakító fiatal színész szerint azért a legtöbb néző megértette, hogy ő nem azonos a karakterrel. "Sokan jönnek oda hozzám, mert azt hiszem, elindult ez a pletyka, hogy az emberek szörnyen viselkednek velem az utcán, vagy megtámadnak... pedig soha egyetlen negatív élményem sem volt. Úgy érzem, hogy az emberek kifejezetten kedvesek hozzám, mert azt hiszik, hogy mások rám támadnak."

Fenyegetés és barátkozás

"Gyerekkorom óta híres akartam lenni, de amikor ismert lettem, akkor jöttem rá, hogy nem egyszerű" - emlékezett. Miközben a Trónok harcát forgatta, egyetemre járt Dublinban, és rendszeresen kocsmázni járt a barátaival, de egy idő után azonban nem tudtak már nyugodtan italozni, mert állandóan odament valaki közös fotóért, Gleeson barátait kérték meg, hogy készítsenek fotót az ifjú Baratheonnal. Ezzel együtt ő az első a ranker.com listáján, mint színész, akit megutáltak a szerep miatt.

A Trónok harca amúgy bővelkedett kegyetlen és szadista figurákban. A fantasysorozatban szinte mindenki a saját személyes érdekeit nézte, átgázolt másokon azonnal, ha szükséges volt. Egy ilyen önző és gyakran szívtelen figura volt még a Lena Headey által kiválóan alakított Cersei. A kultsorozat rajongótáborának nagy része utálta, amit Headey észre is vett, amikor a stáb a sorozatot népszerűsítette.

Cersei Lannister nem volt népszerű

Fotó: HBO

Headey egy San Diego-i Comic-Conon érezte úgy, hogy más színészeket imádnak, őt meg utálják vagy épp félnek tőle. „Peter Dinklage és Emilia Clarke között ültem, akik a sorozat legkedveltebb karakterei voltak akkor. A rajongók szó szerint egyszerűen semmibe vettek. Az emberek odaadták Pete-nek a könyveket, hogy dedikálja őket, tőlem pedig igyekezte távolabb lenni, mintha meg akarnám őket átkozni” – emlékezett. Később persze Daeneryst is megutálhatták, de ő legalább sok éven át volt szerethető figura, szemben Carseivel.