Filmek, amiket a kanapén szívesebben néztünk meg

Jason Momoa nem csábított minket vissza a mozikba Fotó: AFP

Aquaman és az elveszett királyság

Jason Momoa loknijai és kockái sem elegendők a sikerre. Amíg a 2018-as első rész új életet lehelt a DC-Univerzumba, és 1 milliárd dolláros bevételével az év egyik legnagyobb sikere volt, addig a folytatás mind a kritikusoknál, mind a nézőknél elhasalt. Itt is volt balhé (Amber Heard vs. Johnny Depp rapszódiája, aminek az lett a vége, hogy Heard kb. ha 10 percet játszott a filmben, akkor sokat mondtam) ám igazából a valódi gond az volt, hogy nem tudták továbbvinni azt a laza, cool és látványos sikersztorit, ami az első résznél még működött. A 205 milliós büdzséhez a 434 milliós bevétel papíron jól hangzik, de mivel a bevétel fele a mozinál marad, a marketinges meg 50-100 milliót is eltapsolnak egy ekkora filmnél, így ez is egy nagy bukta lett. Azonban a MAX-on meglett a közönsége, és -ahogy A Villám - ez is vezette a toplistákat.

A Játszunk gyilkosost stábja! a mozikban elbukott, streameren imádjuk őket Fotó: AFP

Játszunk gyilkosost!

A Z-generációs horror-vígjáték milliókat ért el a social felületeken, ám a mozikban összesen 13 milliót tudott termelni. Pedig a neten kisebb kultusza lett ennek a néhol nagyon sötét, néhol baromi morbid tragikomédiahorrornak, ám úgy tűnik, a huszonévesek bevárják a neten a filmet, ugyanis korábban a MAX-on és most a Netflixen is hasít a Játszunk gyilkosost!