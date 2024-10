Különös álmai voltak a Fitparádé egyik szépségének a versenydiétája alatt - képek

Több szövetség versenyrendszerében is kipróbálta magát Petri Beatrix, aki most az eddigi legfontosabb megmérettetésére készül. A Fashion Street Fitparádé mindkét napján versenyezni fog, hiszen a Blade Sport NPC Regional versenyen indulnia kell a magyar versenyzőknek mielőtt a vasárnapi Eagle Classic Pro Qualifier versenyen megszerezhető 9 profi kártya valamelyikének megszerzését veszik célba. Tehát aki a korábbi szépségverseny dobogós fittszépségnek szeretne drukkolni, annak mind a két napon érdemes kilátogatni október 19-20-án a Dr Koltai Jenő Sportcsarnokba, a Fasion Street Fitparádé rendezvényre.

Petri Beatrix ismerős lehet több szépségversenyről is, most azonban arra vágyik, hogy kijusson a Las Vegas-i Bikini Olympiára a Fitparádé segítségével

Fotó: Gerusz Kristóf

Kerek popsit akarsz, trendi fitt alakra vágysz? Menj súlyzózni!

Mindig is törékeny és nőies alkata volt Beatrixnek, de az a minőségi változás amit a súlyzós edzés produkált, egyszerűen magára vonzza a tekinteteket”

- mondta Popa Celestin felkészítőedző.

„Trixi motivált, precíz, ki nem hagyna egyetlen edzést sem. A diétát is betartotta precízen.

Álmodozott ugyan süteményről és olasz tésztákról, de ellenállt a csábításnak, mert az IFBB Pro kártya megszerzése lebeg célként a szeme előtt.

Kedvező változást tapasztalhatunk világszerte, hiszen divatba jött a fitt, izmos testalkat. Ki ne szeretne olyan bodyt amin a finom, vékony anyagból készült ruhácskák is jól mutatnak? Nos, aki ilyenre vágyik, azoknak az edzőtermi edzést tudom ajánlani. Azért is mert ez 4 évszakban, bárhol az országban elérhető. Akkor is amikor ónos eső, vagy fagy szegi kedvünket az esetleges betervezett futástól. Az pedig nem titok, hogy kerek popsi nem a futástól lesz hanem a súlyzós edzés diéta kombótól" - mondta Petri Beatrix trénere.

Petri Beatrixra büszke a személyi edzője is, látványos eredményt ért el

Fotó: Gerusz Kristóf

Versenyzéssel hangolódott a legfontosabb versenyre

Petri Beatrix első szezonja az NPC/IFBB Pro League versenyrendszerében dobogós helyezéseket hozott. Azután leginkább a felkészülésre koncentrált majd a tavaszi szezonban ismét a színpadon találta magát és zsinórban nyerte a felhozó versenyeket, amelyek segítségével csiszolta a formáját. A kezdetektől egyetlen célra koncentrált, az IFBB Pro státusz megszerzésére.

Az a vágyam, hogy a profik között versenyezhessek és kijussak Las Vegas-ba a Bikini Olympia-ra.

167 cm magasan 53 kg a versenysúlyom, egy év alatt 1.5 kg tiszta izmot sikerült felépítenem gondosan ügyelve arra, hogy megfeleljek a Bikini kategória szabályainak. Nagyon izgatott vagyok, hogy ott legyek végre a Fitparádén és megméressem magam egy világszínvonalú mezőnyben" - magyarázta Petri Beatrix, aki már rutinos a színpadon, hiszen volt már Szeged Szépe második helyezett, Miss Balaton különdíjasa és Miss World Hungary 6. helyezettje is.