Elkezdődött a Fitparádé, fontos változásra számíthatnak a versenyzők

Mint írtuk, idén is megrendezésre kerül a Fashion Street Fitparádé, ami egy kétnapos multsiport fesztivál. A rendezvény már 23 éve, minden év októberében hozza el Magyarországra a fitnesz Forma 1 versenyeit. Szombaton és vasárnap a budai Dr. Koltai Jenő sportcsarnokba érdemes kilátogatni mindazoknak, akik érdeklődnek a fitnesz és testépítő sportok iránt. Az open, szabadidős rendszerű versenysorozatba kezdőktől a profikig minden szinten lehet versenybe szállni és érdemes is, mert óriási lehetőséget kínál az NPC/IFBB Pro League szabályai szerint szervezésre kerülő esemény. A rendezők az idei versenykre fontos változásokat jelentettek be.

Fontos változást jelentett be a Fashion Street Fitparádé rendezvény szervezője, ugyanis az NPC/IFBB Pro League Bikini, Wellness és a Men’s Physique kategóriák pózolásánál tilos az úgynevezett propellerezés. Ami azt jelenti, hogy: nem lehet a karokat a testtől oldalra és magasan eltartani

a könyököt túlzottan behajlítani

a csuklót (fel és le) csavargatni Így, az új szabály értelmezésében a helyes kivitelezés a versenyzőknek a karok a test mellett tartása, a könyökök minimális hajlításával,

a kézfej tartása természetesen, lefelé lógatva elfogadott. Fontos a helyes testtartás a pózolásban, amit az új szabályozás szerint kell végrehajtani a versenyzőknek

Fotó: Instagram/Fitparádé A fitnesz mellett más programok is lesznek A kiemelt programok a nagyszínpadon követhetők, ahol szombaton reggel kilenctől az NPC Regional és Natural versenyzőké lesz a főszerep. Ez a kezdőlépése mindazoknak, akiknek az álmuk között szerepel az, hogy egyszer majd profivá váljanak. A funkcionális fitnesz szerelmesei a Hyat Endurance Test versenyen drukkolhatnak kedvenceiknek. A KEMPO versenyen pedig gyermek és ifjúsági versenyzők mérkőznek egymással a tatamin. Vasárnap reggel kilenctől indul az Eagle Classic Pro Qualifier verseny ahol fitnesz, bikini, wellness, figure, women’s physique, férfi testépítés, classic physique és men’s physique kategóriákban egy-egy IFBB Pro kártya a tét. A friss kártyások Bikini és Figure kártya győztesek pedig az este hattól kezdődő Irondiva Bikini és Figure Pro versenyen a 2025 évi Mr Olympia Weekendre nyernek kvalifikációt, vele együtt repülőjegyet és a teljes kinti tartózkodást. Profi Bikini világsztárok a Fitparade színpadán, óriási lehetőség előtt álnak a magyarok Nem véletlen, hogy az európai országokból de még Venezuelából és Kolumbiából, Ukrajnából és az Egyesült Királyságból is érkeznek profik. Idén rekordszámú, összesen 42 profi versenyző regisztrált. Három magyar profi bikini versenyző Molnár Zsófi, Ország Fanni, és Kátai Luca is indul. Ország Fanni korábbi Fitparádé nyertes két fiú édesanyja, Zsófi és a Luca is Fitparádén nyerték el a Pro kártyájukat. Molnár Zsófi több szempontból rekorder, mert 6 hat kategória győzelem után zsebelte be a Fitparádén a Pro kártyát. Tavaly pedig három profi verseny győzelmével tripla kvalifikációval jutott ki Vegasba a Bikini Olympia-ra. Kátai Luca szombaton az öccsét segíti az első versenyén, majd másnap este a profik között küzd az Olympia kvalifikációt érő győzelemért. A Figure Pro-n Meleg Krisztina top 5-ben végezhet , ő az egyetlen magyar az izmosabb profi kategóriában.

Kátai Luca, magyar profi bikini versenyző idén is megméretteti magát a Fiparádén

Fotó: Kátai Luca

