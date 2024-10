Így néz ki 22 év házasság után a kilencvenes évek legjobb tinihorrorjának sztárpárja

Kevés az olyan házasság Hollywoodban, ami 22 éve tart. Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar azon kivételek közé tartozik, akik fiatalon, karrierjük csúcspontján találtak egymásra és a mai napig, közel az ötvenhez is elválaszthatatlanok. Bár az idő múlása a kilencvenes évek szépfiúján is hagyott némi nyomot, de sármjából mit sem vesztett, hála az életszeretetének és a plasztikai sebészeknek, legalábbis a rossznyelvek szerint.

Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar közel az ötvenhez is együtt vannak, 22 év házasság után (Fotó: Getty Images)

Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar az álompár

Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar a kilencvenes évek tinisztárjai voltak, azok között is a legfelkapottabbak. A két színész 1997-ben találkozott egymással a Tudom mit tettél tavaly nyáron forgatásán, ám akkoriban Freddie szíve foglalt volt, Gellar pedig a karrierjét építette: horrorfilmek mellett ugyanis jött a Buffy, a vámpírok réme című sorozata is. A két fiatal 2000 körül kezedett el randizni, és 2002-ben mondták ki egymásnak a boldogító igent. Szerelmük első közös gyümölcse a 2002-es, élőszereplős Scooby Doo film, amiben Freddie a szépfiú Fred, míg bájos kedvese Daphnie szerepében tűnt fel, majd később a folytatásban is. Akkoriban az egyik legjobban fizetett filmes páros voltak, azonban pár évvel később egyre kevesebb jó és nagy szerepet kaptak. Két gyermekük született, 2009-ben egy lányuk, 2012-ben pedig egy kisfiúk.

Sarah Michelle Gellar igazi szépség volt a kilencvenes években (Fotó: Photo12 via AFP/Mandalay Entertainment)

Mit csinál Freddie Prinze Jr. és Sarah Michelle Gellar manapság?

A 48 éves színész hosszú évekig kisebb szerepeket és szinkronmunkákat vállalt, ami többek között gerincproblémáinak is volt köszönhető, amivel 2020-ban meg is kellett műteni. Freddie számára jövőre jöhet a nagy visszatérés, ugyanis Jennifer Love Hewitt-al mindketten visszatérnek a Tudom mit tettél tavaly nyáron következő részében. Az még nem tisztázott, hogy ők lesznek-e a film főszereplői, de 25 évvel a második rész után fokozott figyelem követi a munkálatokat. A 47 éves Sarah a jövő év nagy dobásának ígérkező Dexter: Original sin egyik főszerepét kapta meg, ami a pszichopata gyilkos előtörténetét dolgozza fel.