Fojtogatta a barátja Gabriela Spanicot, a színésznő elájult

A mellbimbóbotrányról elhíresült telenovellasztár, Gabriela Spanic nem csak Mexikóban, de hazánkban is nagyon népszerű. Többször visszatért Budapestre: a Dancing with the Stars első évadában a döntőig jutott, utána a zsűriben vendégszerepelt a TV2 műsorában. Spanic már korábban is nyilatkozott arról, hogy mennyire szereti Magyarországot, majd úgy tűnt, komolyabb tervei is vannak nálunk a jövőre nézve.

Gabriela Spanic a Dancing with the Starsban

Fotó: Origo

2002-ben Gabriela Spanic a szintén szappanoperasztár José Ángel Llamas szeretője volt, amit akkoriban titokban kellett tartaniuk, hiszen mindketten házasságban éltek. A színésznő most felidézte a két éven át tartó viszony eddig sosem hallott, erőszakos részleteit. – Két évig bírtuk… Szakítottunk, mert José éppen akkoriban nagyon rákattant a kondizásra, amihez szteroidokat használt, amitől teljesen kifordult önmagából és erőszakossá vált" - emlékezett Spanic.

Gabriela Spanic a Dancing with the Starsban

Fotó: Origo

"Egy nap benyitottam a fürdőszobába, ahol szembesültem vele, hogy José éppen beadja magának a szteroidot. Én kértem, hogy ezt ne csinálja, mire ő megfordult és valami démoni düh gyúlt a tekintetében. Nekem ugrott és fojtogatni kezdett. Én elestem és elájultam" – idézte fel a drámai eseményeket a TV2 sztárja a Bors cikke szerint. A színésznő hozzátette, a kiérkező orvos szerint tizenöt percen át volt eszméletlen a támadást követően.

Gabriela Spanic sokáig volt a TV2 show-jában

Az idei Dancing with the Stars évad különlegesen indul szombat este 19.30-kor a TV2-n. Ott fog tisztázódni minden, ugyanis a tizedik pár körüli elmúlt hetekben felröppent sok találgatás és pletyka. Érdemes ezért ott ülni a tévé képernyője előtt időben, hogy ne maradjon le a néző egyetlen apróságról sem.

De kik alkotják a TV2 nagyszabású show-jának 10. párját idén? Hamarosan kiderül, pár tippet, nevet itt olvashat.

A magyarok kedvenc telenovellasztárja szerepelt a Dancing with the Stars első, második és harmadik évadjában, még a mellbimbóját is megmutatta élő adásban - állítólag véletlenül. Korábban külföldi magazinoknak levetkőzött, mutatjuk a képeit!