Gáspár Beát kitiltották Győzike apjának házából

„A férjem nem egy könnyű eset, a családja pedig még nehezebb. Konkrétan olyan puttonnyal járkál, ami igen nehéz, és én ebbe az ügybe nem tudok konkrétan annyira belemászni – azért, mert nekem is van egy családom, és én inkább őket preferálom. Nagyon sokáig szerettem volna, hogy a Győző családjával jó viszonyom legyen, hogy normalizálódjon a helyzet, de mivel ez nem fog tudni kialakulni soha az életben, én ezt elengedtem” – mondta Gáspár Bea Lékai-Kiss Ramónának.

Gáspár Bea

Fotó: TV2

„20 éves voltam, amikor Evelin született. Evelin most 30 éves, de nem tudnám elképzelni, hogy ő vagy Virág szüljenek. Nem érettek rá. Egyik sem. Én sem voltam rá érett és sokszor lepasszoltam Evelint anyuhoz. Ezért lelkiismeret-furdalásom is van. Amikor Evelin megszületett, baba volt és sírt, én nem tudtam, hogy mi baja van” – emlékezett.

