Gáspár Bea súlyos betegségéről beszélt - videó

Gáspár Beát 20 évvel ezelőtt, egy valóságshow-ban ismerhette meg az ország, mint Gáspár Győző feleségét. Gáspár Bea nemrég a TV2 Titkok Ramónával című podcast műsorában árulta el, hogy korábban volt egy súlyos betegsége, amit műteni kellett.

Gáspár Bea

Fotó: Gáspár Bea/Instagram

Gáspár Bea nehéz operáción van túl

"Volt egy méheltávolító operációm.

Már nagyon kellemetlen tüneteim voltak.

A mióma nevezetű daganat elkezdett a méhemben szaporodni, még év elején csak kettő volt, márciusban már három, és mire műtöttek, már öt.

Aki végezte a műtétet, azt mondta, nagyon bátor nő vagyok, hogy így kitoltam, mert nagyon nehezen tudta a méhemet eltávolítani.

Csecsemőfej nagyságú volt már a mióma..." - kezdte a műsorban.

Gáspár Bea miután hazaengedték őt a kórházból, az orvosa utasítása ellenére úgy döntött, hogy nem pihen, intézte a teendőit, amiből később problémája is adódott.

"Nem akartam pihenni, hiába mondták, hogy hat hétig ne csináljak semmit. Utána be is lázasodtam, háromszor is visszakerültem a kórházba.

Vénásan kaptam kétféle antibiotikumot, vasat, vért, mert nagyon lent volt a hemoglobin szintem.

Ez még kétszer megismétlődött, egyszer bent voltam két napot aztán már csak ambulanciára küldtek. Akkor azért volt egy olyan gondolatom, hogy esetleg ebből nagyobb baj lehet" - emlékezett vissza a történtekre.

Gáspár Bea nem ijedt meg a történtek ellenére sem, azonban családja annál inkább. Férje, Gáspár Győző még sírt is, hisz azt hitte, hogy elveszíti a feleségét.

Sírtak, és ez ijesztett meg engem is.

Győző azt mondta: "Bea, én azt hittem, hogy meghalsz, én úgy féltem, sírtam" - idézte fel a múltat.

Gáspár Bea és Győzike visszatér a képernyőre

Idén áprilisban Gáspár Győző bejelentette, hogy 14 év után újra elindítják a népszerű Győzike show-t a TV2-n. "A lényeg az, hogy vagyunk, voltunk, és leszünk. Győző van, volt, lesz. Egyet akarunk: szórakozzanak, másnap pedig beszéljenek rólunk az utcán, az étteremben, az iskolában, az óvodában. Egy óvónő 20 évvel ezelőtt leállított az utcán, amit soha nem felejtek el. Azt gondolom, hogy az egész műsor egy új koncepción fog majd működni, mert már megöregedtünk" - árulta el a showman.