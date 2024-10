Gáspár Laciról legutóbb akkor lehetett hallani, mikor botrányba keveredett, ugyanis állítólag ő volt az a sztár, aki meztelenül, egy nővel volt látható egy felvételen, ami annak idején az internetet is bejárta. Az énekessel most azonban egy örömhír történt: 45 évesen lesz nagypapa.

Gáspár Laci a gyerekeivel és párjával

Gáspár Laci lánya terhes

Úgy tűnik, hogy Gáspár Laci nemsokára a nagypapa szerepben is kipróbálhatja magát, ugyanis lánya, a 22 éves Mirjam a TikTok-oldalán árulta el, hogy terhes, és már a nyolcadik hónapban van.

"34 hete várok, hogy megcsináljam ezt a videót” – írta a videóhoz Mirjam.

A baba nemét és nevét azonban egyelőre még nem lehet tudni - számolt róla be a Femina.

Az énekes egyelőre nem kommentálta a hírt, így nem tudni, hogy miként éli meg, hogy lánya hamarosan édesanya lesz. Az biztos, hogy a Megasztár felfedezettje imádja a gyerekeket, így bizonyára hatalmas a boldogsága.

Gáspár Lacit még 2003-ban ismerte meg az ország a TV2 Megasztár tehetségkutatójában. Ezzel egy időben pedig lányáról is sokat lehetett hallani, gyakran posztolt róla az énekes. Gáspár Laci elvált akkori feleségétől, majd újra nősült, amiből született egy fia, Lacika. 2014-be harmadszor is megházasodott Nikivel, akitől 2016-ban született meg harmadik gyereke, Noel.

Családjának mindent megad

A balassagyarmati zenész szegény családból származik, de egész életében azért küzdött, hogy kitörjön a nehéz körülményekből, és vigye valamire az életben. Ma már sikeres énekes, aki kicsit sem veti meg a luxust. Még tavaly mutatta meg a közösségi oldalon az otthonát, ahol van minden: medence, bár, lenyűgöző panoráma.

Megszólalt a szexbotrányról

Többen Gáspár Lacit vélték felismerni azon a videón, ahol egy férfi meztelenül volt látható egy hölgy társaságában, és intim dolgokról beszélgettek. Az esetről korábban az énekes is megszólalt:

"Az utóbbi időben történt velem egy jó pár dolog. Jó is, rossz is, belekeveredett a nevem egy jó pár botrányba is. Most nem arról akarok beszélni, hogy mi volt igaz, mi nem volt igaz, hanem azt szeretném elmondani, hogy sosem mondtam, hogy szent vagyok, sosem mondtam, hogy hibátlan vagyok" – magyarázta.