Itt van Gombos Edina videója a Milton hurrikánról

Gombos Edina Floridából jelentkezett egy közel félórás videóval: lépésről lépésre megmutatta, hogy miként készültek fel az óriási pusztítást végző Milton hurrikánra, amely miatt az állam történetének legnagyobb kötelező kitelepítését rendelték el.

Gombos Edina

Fotó: Instagram/Gombos Edina / Instagram/Gombos Edina

"Nekünk már nem is a hurrikánok miatt kell tartani, hanem a tornádók miatt, már kettő is kialakult a térségünkben" – mondta Gombos Edina, aki a családjával a parttól messzebb, elvileg kevésbé veszélyeztetett területen lakik, de így is alaposan felkészültek a viharokra.

Első lépésként becsomagolták az iratokat és pár váltás ruhát, hogy vész esetén legalább azok szárazon maradjanak, de az esetleges áramszünettel is számoltak. "Ha leáll a légkondi, azonnal fullasztó meleg lesz a házban, és a fagyasztó is leolvad. Ezért sütünk pizzát, tököt rántunk, de a bevásárláson már túl vagyunk, vettünk száraz ételeket" – magyarázta.

A videójában emellett elmondta például, hogy hurrikán esetén a legbiztonságosabbak az ablak nélküli helyiségek (amilyen egy átlagos házban a kamra vagy a mosókonyha lehet), majd a végén a városon is átautózott, miután a vihar elvonult, megmutatta az okozott kárt.

Gombos Edina már korábban jelentkezett

Gombos Edina néhány napja már jelentkezett a hurrikánnal kapcsolatban, már akkor megígérte, hogy mindenről tudósítani fog: "Újabb hurrikán érkezik, ami már csak azért is meglepő, mert alig tíz nappal ezelőtt Florida nyugati oldalát, Észak-Karolina egyes részeit teljesen átrendezte a Helene hurrikán. Ez a mostani Milton más útvonalon halad majd, bennünket is érint, és lehet, hogy négyes erősségű lesz. Van három napunk felkészülni rá, épp most már a benzinkútnál vagyok, megtankolom az autómat, ez is a felkészülés része. Hogy hogyan zajlik ez az egész ilyenkor, azt majd megmutatom a következő videómban, óráról órára közvetítem majd az eseményeket. Láthatjátok a felkészülésünket, azt is, amikor megérkezik a hurrikán, és amikor elvonult, kimegyek a városba szétnézni, hogy mit hagy maga után" – mondta a korábbi felvételen.

