Érkezik az év legrémisztőbb sorozata, a Grotesquerie

Az év legjobban várt horrorsorozata érkezik október 23-án, dupla epizóddal a Disney+ kínálatába. Az American Horror Story úgy tűnik méltó riválist kapott a Grotesquerie megszületésével, morbid módon saját szülőatyjától, ugyanis mindkét sorozat vezető producere Ryan Murphy, akinek olyan sikersorozatokat is köszönhetünk, mint a Szörnyetegek: Erik és Lyle Menendez-sztori, vagy az American Crime Story. Az új szériái hit és a realitás kérdését állítja kontrasztba Niecy Nash és a Harry Potter sorozat lehetséges Minerva McGalagonyjaként emlegetett, Oscar-jelölt Lesley Manville főszerepélésével.

A hit és a valóság találkozik a Grotesquerie-ben. Mehet az American Horror nyugdíjba? Fotó: FX/Official Trailer

American Horror Story helyett Grotesquerie

A Grotesqueire című sorozatban szörnyű bűntények sorozata kavarja fel egy kis közösség életét. Lois Tryon nyomozó kísértetiesen személyesnek érzi ezeket a bűncselekményeket, mintha valaki – vagy valami – gúnyolódna vele. Lois otthon a maga küzdelmeit vívja: a lányával feszült a kapcsolata, a férje tartós kórházi kezelésre szorul, és a saját démonaival is szembe kell néznie. Nyomok híján, tanácstalanságában elfogadja az apáca, Megan nővér, a Katolikus Gondviselő újságírójának segítségét. A nehéz múltú Megan nővér az emberiség legrosszabb oldalát is ismeri, mégis hisz a jóban, Lois viszont attól tart, hogy a világ a gonosz hódolatában él. Ahogy Lois és Megan nővér a nyomokat összerakva egyre tisztábban látnak, egy olyan baljós hálóba keverednek, amely több kérdést vet fel, mint ahány választ kínál.

Ez a sorozat lesz az új American Horror Story? Fotó: FX/Official Trailer

Kik láthatók a Grotesquerie-ben?

Az október 23-án debütáló sorozat főszereplője Niecy Nash, aki Sarah Paulson és Emma Roberts mellett az utóbbi években állandó munkatársa lett Ryan Murphynek. Nash szerepelt a Scream Queens - Gyilkos történet és a Szörnyek: A Jeffrey Dahmer-sztoriban is, amiért Emmy-díjat kapott. Murphy és Nash annyira összenőttek, hogy most is egy új sorozaton dolgoznak: az All's Fair jogi drámában többek között Glenn Close, Halle Berry, Naomi Watts és Kim Kardashian lesznek a partnerei. Mellette az Oscar-jelölt Lesley Manville alakítja Reed nővért.

Október 23-ig már nem kell sokat várnunk, de addig is itt az év legrémisztőbb előzetese.