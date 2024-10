A lehetetlent teljesítette a Sztárban sztár versenyzője - videó

Már hetek óta Gubik Petra a műsor napi győztese, ezért minden esély megvan a végső győzelmére is. Ennek ellenére sem dőlhetett hátra a véghajrában sem, hiszen nagyon nehéz feladatokat kapott a döntőre. Bár szólóprodukciója is nagyon nehéznek ígérkezik, mivel a nemrég meghalt Tompos Kátyát kell alakítania, de a lehetetlent is megpróbálta teljesíteni, amikor a Halott pénz frontemberének, Marsalkó Dávidnak a bőrébe bújva állt a színpadra.

Gubik Petra duettpartnere Rúzsa Magdi volt, aki szintén a Megasztár zsűritagja, csakúgy mint a Gubik által megformált Marsalkó, akivel az énekesnőnek van egy közös dala, a Szeretni, akit nem lehet. Rúzsa Magdi szerint is elképesztő nehéz dolga volt a Sztárban sztár All Stars versenyzőjének, hiszen Marsalkó Dávid egy nagyon mély hanggal rendelkező előadó, amit egy nőnek utánozni rettenetesen nehéz feladat.

Gubik Petra azonban most is nagyon komolyan vette a feladatot, és a zsűri véleménye szerint is túlteljesítette az elvárható szintet, hiszen lehetetlen, teljesíthetetlen kihívást kapott. Az énekesnőért kiállt Hajós András és Stohl András is, az utóbbi szerint szándékosan kaphatott nehezítést Gubik Petra, mivel eddig sokszor ő volt a napi győztes. Mindenkitől elismerő kritikát kapott, és Rúzsa Magdi is nagyon támogatja őt, hiszen szerinte egy kivételes tehetség, és veleszületett adottsága, hogy bárkit bármikor le tud utánozni.

A produkciót a linkre kattintva nézheti meg.