Fogmosás, zuhany közben készül Gubik Petra a Sztárban Sztárra

Tavaly történelmi sikert ért el a gyönyörű színésznő a Sztárban Sztárban, ő lett a műsor első női győztese. Gubik Petra az All Stars évadban is menetel, elképesztő produkciókkal nyűgözi le hétről-hétre a zsűrit és a nézőket is - írta a Bors. Liptai Claudia legutóbb azt mondta, hogy

egyszerűen nem tudnak neki olyan feladatot adni, amit ne tudna zseniálisan megoldani.

Gubik Petra még zuhanyzás közben is készül

A tehetséges előadó az elődöntőben újra adásgyőztes lett, ebben az évadban már negyedjére. Mindezt úgy, hogy Gubik Petra elárulta: előző nap még premiere volt a Játékszín új darabjában, A lány a vonatont mutatták be, majd beugrott lebetegedett kolléganője helyére vasárnap a Pretty Woman előadásba a Madách Színházban és hétfőn már egy új darabot kezdett próbálni. Hogyan van minderre ideje, hogy tud ennyi helyen maradandót alkotni, a Bors az elődöntő után kérdezte.

A Sztárban Sztár All Stars szeptember 21-i adásának napi győztese: Gubik Petra mint Céline Dion

Fotó: TV2 / TV2

"Már anyukám is kérdezte, hogy mikor készülök fel a produkciókra. Elmondom, úgy, hogy a színházas szövegkönyvem hátsó lapjában van egy kis zsebecske, oda vannak bepakolva a dalszövegek, amikor van időm, kezemben a telefon, már gyakoroltam is az olasz dalt, közben az unokatestvérem, aki perfekt beszél olaszul, hangjegyzetben rögzítette nekem a dalt nagyon lassan elszavalva.

Hogy mikor készülök még? Autóban, míg eljutok A-ból B-be, WC-n, zuhanyzás közben, fogmosás közben és ez nem vicc, ki van rakva a fürdőszoba csempéjére kis gyurmákkal, ennyi időm van, minden lehetőséget kihasználok a készülésre,

és ez működik, de önszorgalom és fegyelmezettség kell hozzá!" - árult el kulisszatitkokat a Gubik Petra.