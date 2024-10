Gubik Petra érzelmileg is nagyon nehéz feladatot kapott a Sztárban sztár All Stars döntőjére, hiszen nem mást, mint az idén tavasszal meghalt Tompos Kátyát kell alakítania majd. Ezenkívül egy elképesztő duettre is készül, melyben párja Rúzsa Magdi lesz, akit az utóbbi évadban nagy sikerrel alakított, azonban hatalmas nyomás nehezdik a színésznőre.

Gubik Petra mint Céline Dion, Sztárban Sztár All Stars műsorában

Fotó: TV2 / TV2

Gubik az idei Petőfi Zenei Díjátadón elnyerte Az év női előadója díjat, és az elismerés átvétele után mondott beszédében a Petőfi Sándort mintázó aranyszobrot is egykori pályatársának, támogatójának, Tompos Kátyának ajánlotta, és megható megemlékezésében elárulta, hogy pályája kezdetén rengeteg biztatást kapott a néhai művésztől. Ezért is nehéz érzelmileg megformálnia Tompos Kátyát, aki nagyon közel állt Gubik Petra szívéhez.

Már csak pár óra, és utoljára színpadra áll a TV2-n Gubik Petra, Puskás Peti, Peter Srámek és Oláh Gergő, akik döntőbe jutottak a Sztárban sztár jubileumi évadában. Mind a négyen egy-egy szóló és egy duett produkcióval készülnek a döntőre, hogy előadásukkal lenyűgözzék a zsűrit és a nézőket. Bár Gubik Petra többször is napi győztes volt, mégsem bízta el magát.

Ez egy nagyon ingergazdag időszak most. Hálás vagyok minden pillanatáért, ami megadatik.

Nyilván fáradunk, fokozódik a nyomás rajtunk, valahogy pont szerencsésen van kitalálva, hogy időben pont annyi ez a verseny, amennyi. Ez a hetedik hét. Én mindig csak az éppen előttem álló feladatra koncentráltam, igyekeztem kizárni minden befolyásoló tényezőt. Megtiszteltetés volt egy ország előtt hétről hétre a színpadra állni" - kezdte Gubik Petra, aki Rúzsa Magdival készül duettezni, és számára hatalmas megtiszteltetés ez a lehetőség. Azonban a szóló produkciója sem ígérkezik egyszerűbb feladatnak.

Kezdetben egy játékként tekintettem rá, ma reggelre rádöbbentem, tanítás ez nekem.

Nem véletlen, ahogyan az sem, amilyen előadókat kaptam. Minden egyes előadó tanított valamit.

Tompos Kátya egy utánozhatatlan nagybetűs csillag. Csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni. Nem taglalom, mekkora súlynak éreztem a feladatot és a helyzetet.

Tisztelgésként igyekszem kezelni ezt a küldetést, mert ez már az. Kátya a legjobbat érdemli. Kötelességem hozzá méltó produkcióval kiállni a színpadra és az ő mosolygó arcára gondolni közben, ahogy azon agyalgatnánk együtt, hogyan lehetne még jobban megcsinálni ezt az egészet. Más lehetőségem nincs. Tovább örökíteni az ő munkásságát, ez lebeg majd a szemem előtt, miközben csatornává válok" - mondta a Borsnak Gubik Petra, aki ma három férfi előadóval méri össze a tudását a döntőben.