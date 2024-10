Sztárban Sztár All Stars: Gubik Petra a műsor nehézségeiről és a férfiakról mesélt az Origónak

A Sztárban Sztár All Stars versenyzője ismét közönségkedvenc lett, ugyanis már harmadszorra szavaztak neki bizalmat a nézők. Gubik Petra azonban nemcsak a TV2 műsorában, hanem a színházban is teljesítenie kell, ami hatalmas felelősség. A színész-énekesnő a műsorról, nehézségekről mesélt az Origónak, és arra a kérdésre is választ adott, miszerint van-e jelenleg párkapcsolata.

Gubik Petrát a nézők a TV2 Sztárban Sztár All Stars című műsorából ismerhetik, emellett pedig számtalan színházban is szerepel. Mivel számos elfoglaltsága van, ezért nem kis logisztikát igényel az, hogy Gubik Petra jól be tudja osztani az idejét. Gubik Petra több szerepben is helyt áll

Fotó: Gubik Petra/Instagram „Mikor az ember életébe olyan dolgok érkeznek, amire érdemes időt szakítani, azt azért meg lehet oldani. Nekem nincs egy fix órarendem, az időbeosztásom mindig változó” – kezdte az Origónak Gubik Petra, aki minden adásban igyekszik minél jobban elsajátítani az adott előadót. A nézők azt hihetik, hogy az ember egész héten csak erre készül, de ez nem egészen így van. Fejben biztosan. Bár bezárkózhatnék egy próbaterembe dalszöveget tanulni! Ezekre sokszor teljesen lehetetlen helyzetekben jut idő" – mondja nevetve. A próbafolyamat során elsajátítom a dalszöveget, figyelek a hangi sajátosságokra, kiejtésre, az előadó mozdulataira, figyelem a klipeket, nyilatkozatokat. Olyan, mint egy tudományos megfigyelés” – tette hozzá. Gubik Petra már háromszor végzett az első helyen Gubik Petra a nézők kedvence, ugyanis zsinórban már harmadszorra szavaztak neki bizalmat, és végzett az első helyen. Hálás vagyok, nagyon megtisztelő, mert a közönség a legnagyobb zsűri. Nem is tudom, hogy ezt fel lehet-e fogni. Ez nagyon sok ember együttes energiája, ami lecsapódik. Teljesen megfoghatatlan a műsor ilyen téren. Nagyon sok múlik azon, hogy ki milyen feladatot kap, de azon is, hogy hisz-e benne, illetve mennyire készül fel az adott előadóból” – vallotta be a lapunknak. Fotó: Gubik Petra/Instagram Nehézsége is akadt a műsorban Hozzátette, szerencsére nincs a versenyzők között féltékenység, sőt szorítanak is egymásnak. Számára nehézséget okoz, hogy ugyan ő áll a színpadon, azonban egy másik előadóművész hangján kell megszólalnia, ami komoly koncentrációt és energiát igényel. „Nagyon nehéz úgy teljes átéléssel énekelni a dalokat, hogy nem a saját hangodon kell megszólalnod, viszont az legyen hiteles. Ez borzasztó nehéz. Van egy folyamatos koncentráció, amiben saját magadat kell elnyomni. Baromi nehéz az, hogy tartsd folyamatosan a fókuszt azon, hogy más hangszínen énekelj, közben ne legyél hamis, ne téveszd el a dalszöveget. Kell az emberben bátorság, hogy ezt be tudja vállalni ennyi idő alatt. Én azt látom, hogy leginkább a saját démonjainkkal küzdünk. Egy önismereti gyorstalpaló az egész" – magyarázta az Origónak.

Nagymamája állapota folyamatosan javul Gubik Petra nagymamája még a Sztárban Sztár All Stars kezdetén került kórházba. A történtek annyira megviselték őt, hogy még az is megfordult a fejében, hogy visszalép a versenytől, hiszen ilyenkor a családja a legfontosabb. Szerencsére a nagymamám állapota napról napra javul. Abszolút jó kezekben van. Az egész család figyel rá. Türelemmel vagyunk, hiszek az energia áramlásban. Gondolok rá és imádkozom érte minden nap" – közölte a jó híreket az Origóval. Fotó: Gubik Petra/Instagram Gubik Petra és a párkapcsolat Gubik Petra arra a kérdésre, hogy jelenleg foglalt-e a szíve egy szűkszavú, bár annál egyértelműbb választ adott: „Nem foglalt” – mondta. Arra a kérdésre, hogy mi a legfontosabb számára egy kapcsolatban azt felelte: Az őszinteség. Gubik Petra jelenleg szingli, a sok munka mellett pedig nem igazán koncentrál a férfiakra. „Nekem nincs ideálom. Nem is szerettem soha meghatározni a zsáneremet. Lehet meg kellett volna, de nekem nincs ilyen. Egy férfi vagy megfog engem, vagy nem – jegyezte meg, majd hozzátette, hogy egyelőre a családalapítás gondolata sem foglalkoztatja őt. Jelenleg azt érzem, hogy úgy vagyok jól, ahogy vagyok, és ott vagyok jól, ahol vagyok. Minden érkezik majd a maga idejében, ha kell” – zárta a beszélgetést.

