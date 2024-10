Így emlékezett meg Gubik Petra Tompos Kátyáról - videó

Gubik Petra érzelmileg is nagyon nehéz feladatot kapott a Sztárban sztár All Stars döntőjére, hiszen nem mást, mint az idén tavasszal meghalt Tompos Kátyát alakította, ezzel zárult számára az idei évad. Ezenkívül egy elképesztő duettre is készült, melyben párja Rúzsa Magdi volt, akit az utóbbi évadban nagy sikerrel alakított, azonban hatalmas nyomás nehezdett a színésznőre mindkét feladatában.

Idén május 31-én halt meg Tompos Kátya, hosszan tartó, súlyos betegsége következtében

A duett hiába bizonyult szinte lehetetlen küldetésnek, ugyanis Marsalkó Dávid mély hangját kellett utánoznia nőként, mégis Tompos Kátya bizonyult nehezebbnek, hiszen már könnyek között fogadta azt is, amikor közölték, hogy ez lesz a végső feladata. Gubik Petra személyesen is ismerte a súlyos betegség következtében meghalt színésznőt, ezért is viselte meg érzelmileg a felkészülés. Gubik elmondta, hogy nem szeretne versenydalként tekinteni a Magányos csónak című slágerre, hanem egy méltó megemlékezésre törekszik, olyanra, amire az eredeti előadó is igazán büszke lehetne.

A zsűri végig sírással küszködve nézte Gubik Petra alakítását, hiszen mindannyian gyászolják fiatalon meghalt kolléganőjüket. Gubik Petrát megnyugtatták, hogy sikerült méltó emléket állítania Tompos Kátyának. Hajós András szerint Gubik egy új korszak kezdetét jelenti a showbizniszben, ehhez a véleményhez csatlakozott Stohl András is, aki szerint méltó utódja lehet Tompos Kátyának a jövőben.