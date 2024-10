Hacks: Szókimondó hetvenesnek áll a világ, és irtó vicces!

Nagyszájú, fiatal, maximum középkorú, legtöbbször férfi, kissé nyers és/vagy soviniszta, és bármikor kirepül egy 18 pluszos vagy szexista poén a száján. Valószínűleg ebből indultak ki a Hacks alkotói, akik gondoltak egy merészet és egy közel hetvenéves stand-upos nőt tettek meg a sorozatuk főszereplőjének. Necces vállalkozás és a MAX is úgy gondolta, az első évadnál annyira tartják alacsonyan a költségeket, amennyire csak lehet, vagyis kéne egy örök mellékszereplő, aki olcsó, ám mindenki ismeri az arcát. Amikor a most 73 éves Jean Smart aláírt a szériához, nem is sejthette, hogy több mint 50 évnyi filmezés után olyan sztárstátuszba emeli őt a Hacks, amiről csak álmodozott korábban. Az idei Emmy-díjátadóról talicskával tolták haza az alkotók a harmadik évadért a díjakat és már forog a negyedik is.

Jean Smart és Hannah Einbinder remek párost alkotnak a Hacksben (Fotó: Warner Bros.)

Hacks: A pénz beszél

Az alapszituáció nem ismeretlen, sokkal inkább a főszereplő életkora a meglepő a Hacksben, ahol az említett Smart a legendás Deborah Vance-t alakítja a sorozatban. Deborah, akinek bizony szembe kellett azzal néznie, hogy eljárt felette és a poénjai felett is az idő. Ahhoz, hogy fenn tudja tartani az életmódját, bizony profi segítségre van szüksége, mielőtt mindenét elveszti. Ekkor sodorja az élet az útjába Ava Daniels fiatal vígjátékírót, aki fiatal kora és tehetsége ellenére senki se akar alkalmazni, mivel érzéketlen és énközpontú. A két nő azonban egymásra van utalva: Deborahnak haladni kell a korral, Avanak pedig szembe kell néznie a személyes problémáival. A kezdeti nehézségek ellenére a két nő között igazi véd- és dacszövetség alakul ki, ami fergetegesen vicces és néhol keserédes pillanatokat tartogat a nézők számára.

Jean Smart a komédia királynője, de neki is szembe kell néznie az idő múlásával (Fotó: Warner Bros.)

Jean Smart az igazi későnérő tipus

Az sorozat kulcsa Jean Smart, akit az utóbbi évtizedekben számtalan sorozat és film mellékszerepeiben láttuk, gondoljuk itt az Easttown-i rejtélyekre, ahol Kate Winslet kissé nagyszájú és csapodár anyját alakítja, legutóbb pedig a Brad Pitt és Margot Robbie nevével fémjelezett Babylonban láthattuk élet-halál uraként, vagyis egy pletykalap vezető újságírójaként. Smart sose kapott főszerepet Hollywoodban, ami bizony valahol érthető, ugyanakkor buta dolog volt. Az álomgyár sokáig éretlen volt egy ilyen filmre, mint a Hacks, vagyis nem is volt meg a lehetősége se Smartnak, se másnak, hogy bizonyítsa, hetven felett is van élet. Ahogy Deborah, úgy a MAX is arról tett tanúbizonyságot, hogy halad a korral, és képes volt egy örök mellékszereplőt megtenni főszereplőnek egy abszolút nőközpontú sorozatban. Smart élt is a lehetőséggel, már két Emmy-díjat is kapott az alakításáért: esendő, vicces, néha öregecske, néha kegyetlen, néha egy igazi anyatigris vagyis elképesztően emberi. Mellette Hannah Einbinder az igazi vadóc önjelölt író, akinek minden lehetősége meglenne a sikerre, vagyis (csehovi módon) nem csinálja. Néhol önmaga ellensége, de 27 rész alatt egyre mélyebben megismerjük a figuráját, és értjük meg a mai sorozatvilág egyik legkomplexebb alakját.