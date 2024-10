Hatalmas botrány tört ki a Kísértés dögös szereplője miatt - videó

A TV2 reality műsora, A Kísértés lassan a végéhez közeledik, a szerelmi szálak és kapcsolatok pedig tovább bonyolódnak. A nézők láthatták, hogy már két pár is megcsalta egymást: Dorinát és Noelt, valamint Brigit és Dusánt is elcsábították a kísértők.

A Kísértés: Brigi és Dusán

Fotó: Instagram.com/bfarkas__/

A Kísértés szereplője nem érti Brigi viselkedését

A hétfő esti adásban ismét az erotikáé lesz a főszerep. Brigi az utóbbi napokban lett igazán felszabadult, ez pedig a legutóbbi közös bulin is megmutatkozik. Habár a sziget másik felén a történtek ellenére is várja őt a barátja, a fiatal lány közel került Mátéhoz. Egyfajta lelki társként tekint rá. Máté ugyan nincs párkapcsolatban Brigivel, mégis sérelmezi, hogy egy másik kísértővel, Bertivel kerül közelebbi kapcsolatba. Az esti bulin ugyanis Brigi annyira elengedi magát, hogy hozzá simul a férfihoz, fogdossa őt, és még a melleit is megrázza előtte.

Akit lehet vinni, azt vigyék, nem?

Ha én leteszem egy nő mellett a voksom, és nem teszek olyat, amivel tudom, hogy esetleg bármilyen szinten is megbántom, akkor ugyanezt várom én is vissza.

Számomra az, hogy engedi, hogy odakeverjen neki Márk, Berti, az olyan, mint engem semmibe nem venne.

Az, hogy iszik, vagy elviszi a vibe, az számomra nem kifogás. Én nem teszek olyat, ami neki fájna" - fejtette ki Máté a TV2 által megosztott videóban.

Brigi és Máté egyre közelebb kerültek egymáshoz

Fotó: Instagram.com/bfarkas__/

Vége lehet Brigi és Dusán kapcsolatának?

Dusánnak pár nappal ezelőtt végig kellett néznie egy összefoglalót arról, hogy a menyasszonya, Brigi kapcsolata miként alakult az egyik kísértővel, Mátéval.

Némi masszírozás, pusmogás után Brigi ki is jelentette, hogy "Dusán még mindig ott van, de ez már több, mint barátság", aztán Dusán még azt is láthatta a bejátszásban, hogy a menyasszonya csókolózott, majd együtt aludt Mátéval. A csalódott vőlegény gúnyosan megtapsolta a felvételt, végül ennyit tudott kinyögni: "Szuper."Fordítva sem volt egyébként sokkal jobb a helyzet, hisz Dusán pedig Edával melegedett össze, nyakpuszi, együtt alvás náluk is volt, sőt a lakótársai azzal traktálták, hogy Edával csak "minőségi cserét" csinálna. Brigi sírva is fakadt az ő videója láttán,