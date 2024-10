Újra együtt vetkőzött Heidi Klum és modell lánya - képek

Heidi Klum és 20 éves lánya, Leni Klum nem először állnak a kamera elé együtt hiányos öltözetben. Már többször is készült róluk hasonló fotósorozat, most sem mondtak nemet a felkérésére. A szexi fehérneműk nem sokat bíznak a fantáziára, anya és lánya büszkén pózolnak egymás mellett az új fotókon is.

Heidi Klum 2001-ben. Szinte semmit sem öregedett az évek során, már 51 éves a német származású szupermodell

Fotó: Getty Images

Bár Leni Klum korábban elárulta, zavarja édesanyja, Heidi Klum viselkedése, aki annyira szabadnak és természetesnek érzi magát meztelenül otthon, hogy gyakran járkál egy szál kis bugyiban, vagy anélkül. Ezért a gyerekei, a 20 éves Leni, a 18 éves Henry, a 16 éves Johan és a 13 éves Lou néha úgy érzik, nem árt emlékeztetni a szupermodell anyát, hogy vegyen fel magára valamit. Ehhez képest legidősebb gyereke, aki szintén modell, szintén nem zavartatja magát, ha magamutogatásról van szó, már sokadik alkalommal vetkőzött együtt az 51 éves szupermodellel.

Heidi Klum egyébként a mai napig az egyik legnépszerűbb szupermodell, aki ötven fölöt is elképesztően jó formában van, valószínűleg fiatalon tartja tőle sokkal fiatalabb férje, a Tokio Hotel együttes egykori tagja, a 34 éves Tom Kaulitz. A német modell szakmájában is elismert és népszerű a mai napig, és közben lánya, Leni Klum modellkarrierjét is folyamatosan egyengeti. A modell nem szégyellős típus, Instagram-oldala tele van erotikus felvételekkel, és úgy tűnik, hogy ez a fiatal férjét sem zavarja, sőt, szívesen közreműködik az ilyesfajta felvételek elkészítésében is.

Klum most újra húszéves lányával vetkőzött egy fehérneműkampány kedvéért, és a merész felvételeket a fiatal modell is büszkén osztotta meg a közösségi oldalán, aki főleg magáról mutatott merészebb felvételeket fekete csipkés fehérneműjében. A szexi fotók mellett egy videót is közzétett, ami miatt azonban több kritikát is kaptak népszerű édesanyjával, sokak szerint furcsa, hogy édesanyjával így viselkednek és együtt vetkőznek, azt javasolták, hogy ne vállaljanak együtt több ilyen felkérést.

