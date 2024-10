Elégedetten mutogatja hegyes melleit Heidi Klum - videó

Heidi Klum az egyik legnépszerűbb szupermodell, 12 millió követővel, ötven felett is elképesztően jó formában van. A német modell szakmájában is elismert és népszerű a mai napig, és közben lánya, Leni Klum modellkarrierjét is folyamatosan egyengeti. A modell nem szégyellős típus, Instagram-oldala tele van erotikus felvételekkel, és úgy tűnik, hogy ez a fiatal férjét sem zavarja, sőt, szívesen közreműködik az ilyesfajta felvételek elkészítésében is.

Heidi Klum

Fotó: Getty Images via AFP

Itt az újabb posztja, ebben a videón egy hegyes melltartóban, átlátszó felsőben látható:

