Mandiner: Árpa Attila helyett Szujó Zoltán vezeti az egymillió dolláros bokszversenyt

Nemrég váratlan hírt közöltek a Hell Boxing Kingsszel kapcsolatban, ugyanis az eredetileg tervezett műsorvezető, Árpa Attila mégsem tudja vállalni a felkérést, ez azt jelenti, hogy nem ő vezeti majd a műsort az eddigi médiainformációk szerint. Mára kiderült a váltás oka is, és az is, ki jön Árpa Attila helyére - írja a Mandiner.

Váratlan döntést hozott a Hell Boxing Kings műsorveztője, Árpa Attila

Fotó: Árpa Attila Instagram

Nagyon vártam, hogy a HELL Boxing Kings műsorvezetője legyek, de volt sajnos egy apróság, egy úgynevezett opciószerződés egy amerikai produkcióval, akik már februárban idejöttek Budapestre forgatni, de számomra ismeretlen okok miatt ezt a forgatást megszakították.

A szerződés azt mondja, ha visszajönnek még idén, akkor rendelkezésükre kell, hogy álljak, mint színész, mert ugye, már beforgattak. Most egy döntést is kellett hozni, illetve jogilag is aránylag egyértelmű volt sajnos, hogy az amerikai produkció elsőbbséget élvez” – nyilatkozta a színész.

Borzasztóan örülök, hogy az utódom, helyettesem az, akinek egyébként is való ez a feladat: Szujó Zoltán vállalta el végül. Innen is nagyon sok sikert kívánok neki!

- idézi a lap Árpa Attila szavait.

A Hell Boxing Kings egy teljesen egyedülálló, új versenysorozat, amelynek keretén belül tíz országból keresik négy súlycsoport bajnokát.

A váltásról Szujó Zoltán is megszólalt, nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy újra olyan közegbe térhet vissza, mint karrierje kezdetén, ugyanis Kovács István Kokó búcsúmeccsén debütált műsorvezetőként.

Most kerülök abba a szerepbe, ami talán nekem a legkomfortosabb, hiszen egy valós sportközvetítésen lehetek műsorvezető

- mondta Szujó Zoltán, a Hell Boxing Kings műsorvezetője.