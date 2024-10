Ha kell egy kis rettegés: a legjobb horrorsorozatok halloweenre

A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep, amit október 31. éjszakáján tartanak. Elsősorban az angolszász országokban volt jellemző, de később megjelent sok országban, a kilencvenes évek óta itthon is tartanak ilyen bulikat. Az ünnepre hangolhatunk horrorsorozatokkal is, hogy ne ijedjünk meg, ha valaki vámpírként vagy zombiként közelít felénk a halloween-buli alatt. Itt van pár emlékezetes horrorsorozat a közelmúltból.

Horrorsorozatok a képernyőn

Fotó: IMDb

Amerikai Horror Story: Zártosztály

A horrorsorozatból eddig 12 évad, 132 rész készült, természetesen nem ugyanolyan színvonalúak: vannak unalmasabb évadok, vannak gyatrább részek, de olyan epizódok is, amelyek után az ember már fél kimenni este a mosdóba, a sötét lakásban. A sorozat 131 tévés díjat nyert, ebből 14 Emmy-t, úgyhogy Ryan Murphy és csapata elég magas szinten űzi az ijesztegetést.

Fotó: IMDb

Sokak szerint a második évad az egyik legerősebb a tizenkettőből. A Zártosztály alcímen futott második évad cselekménye 1964-ben játszódik Massachusetts államban, és a Briarcliff Elmegyógyintézet terrorral, rémülettel, nyomasztó félelemmel teli mindennapjait mutatja be. Már eleve a közeg is borzasztó, de a karakterek közt is akad, gonosz, szadista, gátlástalan figura. Itt olvashat többet a sorozatról.

Bates Motel

A thriller- vagy horrorsorozat a kultikus Psycho előzményeit igyekezett bemutatni, de csavart is vitt bele, hiszen nem az ötvenes években játszódott, ahogy kellett volna. Vera Farmiga alakítja Norma Bates karakterét, méghozzá remekül, imádta a kritika. Minden másképp alakul, ha nem vállalja el a szerepet, és ehhez közel is volt, mert attól tartott, hogy nagyon sok mindent el lehet rontani, ha egy stáb hozzányúl a világ leghíresebb, legsikeresebb horrorfilmjéhez. Végül Freddie Highmore későbbi meghallgatása, castingja kellett ahhoz, hogy meggyőzzék - más forrás szerint eleve Farmiga ajánlotta be sorozatbeli fiát.

Fotó: IMDb

A Bates Motel 2013 és 2017 között futott, 8,1 ponton áll az IMDb-n, ami elég jónak mondható. 5 évad, 50 rész készült, az első kettő a műfaj kedvelőinek biztos tetszeni fog. Itt írtunk róla hosszabban.