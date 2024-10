Horváth Gréta átlátszó csipkében mutogatja a fogyás utáni, vadító alakját - kép

Az Ázsia Expressz korábbi sztárja fogyása és számtalan plasztikai műtétje után rendszeresen oszt meg magáról szexi tartalmakat. Horváth Gréta most sem volt szégyenlős, ezúttal a szicíliai nyaralásán állt ki az erkélyre egy szexi hálóingben és átlátszó csipkében.

Sok plasztikai műtét után ma már jól érzi magát a bőrében

Horváth Grétát a nézők még az Ázsia Expressz című műsorban ismerhették meg, amit egykori párjával, Meggyes Dáviddal meg is nyert. Ekkor még duci volt, és jó pár pluszkilóval küzdött. A pár Stana Alexandra miatt azonban szakított. Horváth Gréta az elmúlt években nagyon megváltozott, de nem csak külsőleg, belsőleg is egy teljesen más ember lett belőle. Sokkal tudatosabb, ami az étkezéseire is kihat. Életmódváltásának köszönhetően nagyon vékony lett, és még egy hasplasztikát is bevállalt, hogy tökéletes teste legyen.

Az eredményre az influenszer is büszke, ugyanis rendszeresen mutogatja magát fehérneműben vagy merészén ruhában, alakját pedig mindig megdicsérik a követői. Nemrég olyan fotót osztott meg az Instagram-történetében, ahol a legkisebb bikinijében pózol, és kacéran néz a kamerába.

Plasztikázott hasát mutogatja

Horváth Gréta még korábban részt vett egy fotózáson, ahol a híres mesehős, Aladdin szerelmének, Jázminnak a bőrébe bújt. A Jázmin hercegnő által ihletett merész szettből szinte mindene kilátszott, a falatnyi haspóló alatt szemmel láthatóan melltartót sem viselt. Persze a plasztikáztatott hasát is megmutatta, amire úgy tűnik, hogy nagyon büszke, azóta ontja magáról a szexi képeket a közösségi oldalán.