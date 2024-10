Hosszú Katinka letépte a szoknyáját a színpadon - videó

Elindult a TV2-n a Dancing with the Stars ötödik évada, leleplezték az eddig rejtegetett tizedik párost is. A versenyprodukciók sorát Szabó Zsófi és Andrei Mangra nyitották egy tangóval, de a zsűri tetszését többek között Hosszú Katinka és Suti András bemutatkozása is elnyerte.

A quickstep végén a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó még a korábban ráadott szoknyát is lerántotta egy hirtelen mozdulattal, nézze meg videón!