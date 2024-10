III. Károly király orvosai az uralkodó kemoterápiájáról tettek bejelentést

III. Károly király és Kamilla királyné Ausztráliába látogatott pár nappal ezelőtt. A hivatalos látogatás célja az volt, hogy mind a ketten részt vettek a Nemzetközösség kormányfőinek találkozóján. A pár menetrendje sűrű volt, a 9 nap alatt pedig szinte alig pihentek, ezért látták jobbnak, ha szüneteltetik III. Károly király kemoterápiáját kizárólag orvos beleegyezésével.

III. Károly király

Fotó: Northfoto

III. Károly király jövőre nem mehet külföldre

Az uralkodó egyébként azt tervezi, hogy jövőre, 2025-ben folytatja a külföldi körútját, ezt azonban az orvosai nem támogatják, ugyanis aggódnak az egészségügyi állapota miatt. Károly király kihagyott kemoterápiás kezelése, az egyre gyakoribb királyi teendők és a sok stressz mind veszélyeztetik III. Károly gyógyulását. A királyi egyik közeli ismerőse elárulta, hogy az orvosok aggodalommal kezelik Károly király jövőbeli terveit. Mivel több napot töltött Ausztráliában, így a hazatérése után orvosai pihenést javasoltak neki, majd felmérték az egészségügyi állapotát, hogy az ne romoljon tovább a kihagyott kezelés miatt - számolt be róla a Daily Mail.

III. Károly király testén elváltozások jelentek meg

Az uralkodóról és a feleségéről is készültek képek az ausztráliai látogatásukkor, és többen is észrevették, hogy nincs minden rendben III. Károly egészségügyi állapotával, hiába engedélyezték az orvosok a kezelés szüneteltetését. Ugyan Harry és Vilmos édesapja látszólag jól van, energikus, boldog és rengeteg programon vett részt, az ajkai feltűnően duzzadtak és pirosak. Az okokról egy onkológus is megszólalt, aki szerint a kemoterápia mellékhatása lehet az elváltozás.

Számos rákkezelés okozhat fájdalmat az ajkakon és a szájban, és ez összhangban áll a friss fotókkal is.

Természetesen én sem szeretnék találgatni, hogy pontosan milyen kezelésben részesül, ez ugyanis nem nyilvános. Én azt gondolom, a király inspirációt kell, hogy adjon azoknak, akik szintén rákbetegségben szenvednek. Jól tette, hogy nem hagyta ki ezt az utat" - árulta el az onkológus.

Azonban nem ez az egyetlen aggasztó jel Károlyon: az ajkain kívül a kezei is meg vannak dagadva.

"A puffadt ujjak egyértelműen a vízvisszatartás tünetei, ezt számos egészségi állapot okozhatja.

Gyulladás miatt alakul ki, lehet az ízületi gyulladás, többszörös bakteriális fertőzés vagy akár tbc következménye is.

Emellett lehet, hogy túl magas a szervezet sószintje, valamilyen allergiás reakció is állhat a háttérben, bizonyos gyógyszerek mellékhatása is lehet, sőt okozhatja azt sérülés vagy autoimmun betegség is" - fejtette ki Chun Tang háziorvos.