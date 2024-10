Iszak Eszter végre megmutatta a kislányát - kép

Iszak Eszter és Gyurta Dániel idén februárban jelentették be az örömhírt, miszerint az első közös gyereküket várják. A TV2 reggeli műsora, a Mokka műsorvezetője sokáig próbálta takargatni terhes hasát, de egy idő után nyilvánossá tették, hogy szülők lesznek. Júliusban pedig megszületett a kislányuk, Mirabella.

Iszak Eszter

Fotó: Iszak Eszter / Instagram

Iszak Eszter kislányáról posztolt

Iszak Eszter és a férje mindig is próbálták óvni magánéletüket, ezért nem meglepő, hogy csak ritkán nyilatkoznak kapcsolatukról, a babáról pedig még nem nagyon lehetett látni fotókat. A modell azonban most kivételt tett, és az Instagram-oldalán osztott meg egy aranyos fotót kislányáról, akinek apró, törékeny kezeit fogja. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a családdal Erdélybe utaztak, ahol a kikapcsolódásé volt a főszerep.

Iszak Eszter és kislánya

Fotó: Iszak Eszter / Instagram

Ezért tűnt el hosszú időre

Iszak Eszter arra próbált magyarázatot adni, hogy miért tűnt el annyira az elmúlt hónapokban a közösségi oldaláról.

"Bár előre nem terveztem, de az elmúlt időszakban kicsit eltűntem a közösségi oldalakról, mert egyszer csak a terhességem végén azt éreztem, hogy ahelyett például, hogy az Instát pörgetem vagy olyan dolgokkal foglalkozom, amik elviszik a figyelmem, inkább szeretném megélni a pillanatokat.

Az elmúlt hetekben pedig főleg szerettem volna a ‘most’-ra fókuszálni, hiszen a kisasszony napról-napra változik és nem szeretnék lemaradni semmiről

- mondta el a a műsorvezető, akinek elmondása szerint nagyon hiányzik a Mokka stábja.

A harmadik trimeszter húzós időszak vot számára

Iszak Eszter a terhessége miatt egy ideje már nem szerepel a TV2 képernyőjén. Mikor felhívta őt a stáb, elárulta, hogy nagyon nehezen viselte a harmadik trimesztert.

"Azért a harmadik trimeszter vége egy picit más, mint amire számítottam. Mondták nekem, hogy fáradékonyabb leszek meg nehezebb lesz, de gondoltam, én az első trimesztert is fél lábon kibírtam, hajnali kelésekkel és mindennel együtt. De hát a harmadik trimeszter tényleg egy kicsit húzósabb, nem vicceltek" -meséte.