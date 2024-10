Meglopták Jákob Zoltánt, nagyon ideges - videó

Dühösen reagált Jákob Zoltán arra, hogy újra meglopták, mégpedig a személyiségét lopták el. Ehhez a képeit, videóit használták fel az engedélye nélkül, és egyelőre hiába próbálkozik azzal, hogy eltüntesse a csaló videókat, sem ő, sem a hatóságok nem tudnak mit tenni az ügy érdekében. Az egykori Nagy Ő már korábban is került hasonló helyzetbe, amikor szintén a közösségi oldalain keresztül magyarázkodott, és hívta fel az emberek figyelmét arra, hogy nem ő áll az üzenetek mögött és semmi esetre se dőljenek be a csalóknak. De mind hiába, újra és újra visszaélnek a nevével, ráadásul egyre ügyesebben, és a kevésbé rutinos internet felhasználók nem figyelnek fel a csalásra.

Ellopták Jákob Zoltán személyiségét, nagyon idegesen reagált az újabb csalásra

A csalók korábban Jákob legutóbbi akcióját vették alapul a megtévesztéshez, hiszen tudják, hogy a milliárdos üzletember gyakran jótékonykodik, sőt, az utca embereit is gyakran meglepi az utóbbi időben drága tárgyi ajándékokkal, csak annyi a feltétele, hogy kövessék a közösségi médiában. Most ezzel éltek vissza a csalók, akik ráadásul kissé személyes hangvételű, privát Messenger-üzenetekben írtak rá a gyanútlan áldozatokra, amiben drága nyereményeket, sőt, pénzt is ígértek a címzetteknek.

Jákob Zoltán akkor is igyekezett felhívni az emberek figyelmét a csalásra, akkor elmondta, hogy milyen közösségi oldalakat használ, és azt is, hogy egyetlen TikTok-fiókja van, azon kívül a többi hamis oldal, erre figyeljenek oda, amikor pénzt akarnak tőlük kicsalni, mert ő sosem hirdet olyan nyereményjátékokat, mint az említett oldalakon.

A mostani csalás azonban nagyon feldühítette a milliárdos üzletembert, hiszen nagyon profi munka és a kevésbé rutinos felhasználók könnyen elhiszik, hogy Jákob Zoltán látható a videókon és felvételeken, amelyeket mesterséges intelligencia segítségével hamisítanak a csalók. Az üzletember nevében több százezer forintos nyereményt ígérnek, még a hangja is nagyon hasonló, ezért is tartja ő is nagyon veszélyesnek ezt a fajta csalási formát.

Mikor először megláttam ezeket, arra gondoltam, hogy remélem, nem hiszi el senki. Aztán egyre többen írták, hogy 'örülök, hogy megnyertem'. Még a legbénább játékokat is van, aki elhiszi és ezek egyre hihetőbbé válnak

- panaszolta a TV2 hírműsorának, a Tényeknek Jákob Zoltán, aki nem tudja, mitévő legyen, hiszen a hatóságokhoz fordult, de ők sem tudnak neki segíteni.