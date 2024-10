Jean-Claude Van Damme döbbenetes néz ki a 64 évesen is

Jean-Claude Van Damme 64 évesen is jóformában van, simán letagadhatna 10-15 évet (Fotó: Getty Images)

Mit csinál Jean-Claude Van Damme?

A színész továbbra is évi 1-2 filmet leforgat, leginkább B és C-kategóriás akciófilmeket, legutóbbi alkotás a Kill' em all 2 volt. Két éve azonban kipróbálta magát szinkronszínészként is, egy rövid szerepet vállalt a Minyonok: Gru színrelépben, ahol a beszédes nevű Jean-Clawed-nak adta a hangját. Egy filmje éppen forog és továbbiak vannak előkészületben.