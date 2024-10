Egy régóta tartó, Jóbarátokkal kapcsolatos vitát zárt le Jennifer Aniston

Harminc éve, hogy útjának indult a Jóbarátok című, legendás sorozat az NBC csatorna műsorán. Egészen pontosan 1994. szeptember 22-én, ami azóta is jelentős dátum a tévétörténetben, hiszen azóta is minden idők egyik legsikeresebb sorozata, a ma is rendszeresen ismételt Jóbarátok. A hat New York-i fiatal történetéből végül tíz évad, összesen 236 epizód készült, a Variety ebből rangsorolta a legjobb harmincat az idei kerek évforduló alkalmából. Most Jennifer Aniston egykori karaktere, Rachel Green miatt magyarázkodott, illetve egy régi vitát rendezett váratlanul.

Jennifer Aniston egy régi vitát zárt le a Jóbarátokkal kapcsolatban

Fotó: AFP / Chris Delmas / AFP

A főszereplők Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer és a tavaly, tragikus körülmények között meghalt Matthew Perry voltak. Emlékezetes alakításuk a mai napig beszédtéma, és sok jelenettel találkozni a közösségi médiában is, sőt, vannak olyan részletek, amelyekre csak most figyelnek fel egyesek. Így adódott, hogy elindult a vita Jennifer Aniston, azaz Rachel Green ikonikus zöld ruhájáról, hogy vajon milyen volt az eredeti színe.

Ugyanis harminc év hosszú idő, azóta rengeteget fejlődött a technológia is, és az HBO utódja, a Max most azt kérdezte a hivatalos Instagram-oldalán a követőitől, szerintük milyen színű Rachel Green ruhája valójában, és ehhez megmutatta a HD-felbontásban készült fotót, majd a 4K-felbontásban készült fotót is a Jóbarátokból kiragadott jelenetből, így érzékeltetve a HD és a 4K közötti színkülönbségeket. A bejegyzés alatt elég nagy vita keveredett, volt akinek így, volt, akinek úgy tetszett jobban, majd megérkezett a kommentszekcióba maga Jennifer Aniston is, aki lerendezte a vitát - szúrta ki az Entertainment Tonight.

Jennifer Aniston a Jóbarátok 3. évadában viselte a legendás zöld ruháját, az „Ahol senki sincs kész” című részben, és azóta is rengeteg bókot kap miatta.

Rachel már nem is olyan zöld

- viccelődött egy kommentelő utalva Rachel Green nevének jelentésére, mely magyarul zöldet jelent.

Jennifer Aniston nem tétovázott, és humorosan lecsapott a hozzászólásra.

Csak, hogy tisztázzuk, a ruha mentazöld volt

- írta a színésznő, bár ezzel még sokakat kétségek között hagyott, ugyanis nem tudják, melyik árnyalatra gondolt a mentazöld alatt.