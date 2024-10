Második gyerekét várja az Oscar-díjas színésznő

Ismét terhes Jennifer Lawrence. Az Éhezők viadala színésznője és férje, Cooke Maroney második gyereküket várják, a hírt a színésznő képviselője erősítette meg a Vogue-nak . A 34 éves színésznő a minap vacsorázni ment Los Angelesben, amikor felfigyeltek a kerekedő terhes hasára.

Jennifer Lawrence és családja

Fotó: TheImageDirect.com

Férjével, Cooke Maroneyval, aki egy művészeti galéria vezetője, már egy közös fiuk született, Cy Maroney, aki már kétéves. A házaspár 2019 októberében házasodott össze a Rhode Island-i Newportban található Belcourt kúriában. Azóta is óvják magánéletüket a nyilvánosságtól, ritkán beszélnek kapcsolatukról a sajtónak. Az Oscar-díjas színésznő terhességéről egyelőre nem lehet több információt tudni, de a róla készült fotó alapján még nagyon a várandóssága elején járhat, így csak 2025-ben születhet a második gyereke.

Titkolta első gyereke születését

Jennifer Lawrence sokáig titkolta első gyereke születését, a nemét és nevét sem lehetett tudni sokáig, és ő is hónapokra eltűnt akkoriban. Azóta szemfüles lesifotósok persze lefotózták őt és a kisfiút is, de ő igyekszik nem mutogatni magát, sem a családját a közösségi médiában. Ezalapján valószínűleg a második szülést is hasonlóan titkolni fogja, majd csak hónapokkal később ad róla némi információt.

A szülés utáni reggelen úgy éreztem, mintha az egész életem újrakezdődött volna. Mintha most lenne életem első napja. Csak bámultam. Annyira tele voltam szeretettel.

Imádok minden csecsemőt a világon. Az újszülöttek egyszerűen csodálatosak. A kis rózsaszín, dundi, törékeny kis túlélők. Most már imádom az összes csecsemőt. Amikor meghallok egy síró babát egy étteremben, ma már azt mondom: Ó, drágaságom... A szívem olyan mértékben kinyílt, amiről nem is tudtam, hogy lehetséges" - mondta az első szülésről és az anyaságról Jennifer Lawrence, ami alapján nem meglepő, hogy újra szeretné átélni ezt az érzést, és úgy döntött, hogy még egy gyereket vállal.