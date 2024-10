Ismét gyászolnak a Jóbarátok sztárjai, újabb színésztársuk halt meg

Egy évvel ezelőtt, 2023 október 28-án halt meg Matthew Perry, a Jóbarátok Chandler Bingje, kollégái sorra emlékeztek meg róla halálának évfordulóján. A színészek a mai napig megtörten gondolnak vissza Perry halálára, melynek körülményeit máig sem sikerült pontosan tisztázni, több gyanúsítottat is meghallgattak a nyomozó hatóságok, ugyanis a szervezetében talált szerek eredetét vizsgálják.

Újra gyászolnak a Jóbarátok sztárjai

Fotó: HBO Max via Bestimage / NORTHFOTO/FASHIONSHOT

Szinte napra pontosan Matthew Perry halálát követően újabb színésztől búcsúzik a Jóbarátok stábja, ugyanis meghalt Teri Garr színésznő, aki a sorozatba Phoebe Buffay rég elveszett édesanyját alakította. A színésznő 79 éves volt, és hosszas betegség után halt meg. Az október 29-én, kedden, a szklerózis multiplexszel folytatott küzdelme következtében halt meg. Az Oscar-díjra is jelölt Teri Garr halálhírét a színésznő sajtósa is megerősítette.

A színésznő először táncosként kezdte karrierjét, majd első igazi filmszerepét pedig a The Monkees tagjaival készült Head című, 1968-as filmben kapta. A hetvenes években feltűnt az Star Trekben, illetve a The Sonny and Cher Show-ban, melynek oszlopos tagjává vált, és ezeknek a szerepeknek köszönhetően hamarosan komoly kasszasikerekben is kapott lehetőséget. Teri Garr szerepelt a Magánbeszélgetés című, 1974-es filmben, majd Az ifjú Frankensteinben, illetve a Harmadik típusú találkozásokban is, 1977-ben, melyben Richard Dreyfuss oldalán játszott. Majd feltűnt az 1982-es Aranyoskám című filmben is, alakításáért a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-díjra is jelölték.

Később láthatták a nézők a Dumb és Dumberben, a Divatdiktátorokban, majd egy epizódra a Sabrina, a tiniboszorkányban is, valamint a kilencvenes években feltűnt a Jóbarátok három epizódjában is, melyben Phoebe, azaz Lisa Kudrow édesanyját alakította. A kétezres években már nem igazán vállalt szerepeket, mivel az egészségi állapota már nem igazán engedte, egészségügyi problémái, így akkoriban már csak kisebb tévészerepeket, néhány mozifilmet vállalt, azóta teljesen eltűnt a képernyőről - írja az AP.