John Krasinski 45 éves – 10 érdekesség, amit eddig nem mindenki tudott a színészről

John Krasinski felesége, Emily Blunt oldalán láthattad a moziban is

2008 óta a filmcsillag Emily Blunt a párja, 2010 óta pedig a felesége is. Ők ketten együtt nem csak két gyereket hoztak össze, de egy sikeres filmszériát is: a posztapokaliptikus horror Hang nélkül eddigi két részében férjet és feleséget játszottak, miközben Krasinski a rendezést is magára vállalta.

Emily Blunt és John Krasinski 2010 óta házasok - Fotó: AFP

Nem vele fogsz borozgatni

Amúgy sem gyakran szokott a pohár fenekére nézni az egészséges életmód híveként, és az idejét is szívesebben tölti már otthon a családjával, mint féktelen bulikban. De a vörösbort még egyetlen korty erejéig is kerüli, ugyanis allergiás rá.

Harrison Ford és Alec Baldwin örökébe lépett

Tom Clancy regényíró legendás karaktere, a CIA-ügynök Jack Ryan kalandjait tucatnál is több könyvben olvashatták a rajongók, és a mozivásznon eljátszotta őt már Harrison Ford, Alec Baldwin, Ben Affleck és Chris Pine is. Tévésorozatban viszont még csak John Krasinski, aki 2018-ban általános meglepetésre kapta meg a szerepet, de aztán kibújva a komikusi skatulyából közmegelégedésre játszotta el a figurát négy évadon át.

Karrierje felfelé ível azóta, hogy Jack Ryan bőrébe bújt. A sorozatot az Amazon Prime -on lehet újranézni - Fotó: AFP

Kincskeresős kalandra készül

Moziban a Hang nélkül-filmek óta alig láthattuk, a Free Guy és Doctor Strange az őrület multiverzumában esetében is csak kameószerepekre ugrott be. Többek között azért, mert közben a rendezői életművét is tovább építgette a Képzeletbeli barátokkal. De már elkészült, és bemutatóra vár a Fountain of Youth című kincskeresős filmje, amiben Guy Ritchie irányítása alatt tér vissza a filmsztárkodáshoz.