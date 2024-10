Kamarás Norbert az Origónak: Az dönt, hogy a végén kinek a tábora tehetősebb

Szombat este Kamarás Norbert és Sebesi Daniella elsőként búcsúzott a Dancing with the Stars ötödik évadának első élő show-jában. Kamarás Norbert az Origónak mesélte el, hogy mit érzett, mikor kiesett a versenyből, és arra is kitért, hogy fog-e még táncolni.

Szombat este elindult a Dancing with the Stars ötödik évada, ahol a nézők számos remek produkciót láthattak. A három legkevesebb szavazatot Hosszú Katinka és Suti András, Kamarás Norbert és Sebesi Daniella, illetve Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapta, a zsűri pedig egyhangúlag úgy döntött, hogy Hosszú Katinkáék párosát menti meg a kieséstől. Miután a nézők még szavazhattak, végül Tóth Gabit és Papp Máté Bencét juttatták tovább, így Kamarás Norbert és Sebesi Daniella búcsúzott a műsortól. Dancing with the Stars: a kiesők, Sebesi Daniella és Kamarás Norbert a műsorvezetők, Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András között

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo Kamarás Norbert az Origónak elmesélte, hogy milyen érzések kavarogtak benne a kiesése után. „Nagyon váratlanul ért és érthetetlenül álltam előtte, hogy akkor most tényleg nekünk kell hazamenni. Annyira biztos voltam magunkban, hiszen egy nagyon jó koreográfiával, egy nagyon jó tánccal tudtunk bemutatkozni. Azt gondoltam, hogy ez nem fog kiesést jelenteni, hisz jó volt” – fogalmazott lapunknak Kamarás Norbert. Kamarás Norbert nem ért egyet a szavazási rendszerrel Hozzátette, egyetért a zsűri kritikájával, és pontosan olyan pontot kaptak, amit megérdemeltek. A zsűri saját bevallása szerint nagyon korrekt és szakmailag elismert, azonban a szavazási rendszerrel nem ért egyet. Kiesése után a közösségi médiában rengetegen állást foglaltak amellett, hogy nem az ő párosuknak kellett volna kiesniük, ez pedig hihetetlenül jól esett neki. „Az emberek kivétel nélkül nem értik, hogy miért mi estünk ki. Sajnálják, igazságtalannak érzik és nem értik, hogy ez miért így történt. Sokan gondolják azt, hogy itt valami nem jó. Én a gondot abban látom, hogy meg tudja kavarni a sorrendet a vége. Sebesi Daniella és Kamarás Norbert táncpróba közben

Fotó: Sebesi Daniella / Instagram Szerintem az, hogy a zsűri milyen pontot ad, annak nincs túl nagy jelentősége a legvégét tekintve. Az dönt, hogy a végén kinek a tábora tehetősebb, kinek a tábora áll össze és emeli fel a telefont. Ez sajnos erről szól és nem a tánctudásról. Ha ez így lenne, akkor szerintem továbbjutottunk volna. Ennek ellenére nincs hiányérzetünk Daniellával, mert ennél jobban nem tudtunk volna szerepelni” – hangsúlyozta az Origónak Kamarás Norbert, aki azt is elárulta, hogy a verseny után folytatja-e majd a táncot.

A tánc nem lett a hobbija „Nem hiszem. Ha megnyertük volna sem gondolom másképp. Ez egy nagyon jó közeg volt, nagyon jóba lettünk mindenkivel, és annak is örülök, hogy Daniellát megismerhettem. Azonban a tánc, hogy én majd a szabadidőmben lejárjak, nem gondolom, hogy fog működni. Tök jól elvagyok kutyasétáltatással, biciklizéssel, úszással, a focival, még egy hobbit pedig nem keresek. A tánc, ha nulláról kezdi valaki, mint én, akkor, ha egy bizonyos szintet nem ér el az ember, akkor sok öröme nincs ebben. Mikor már kész a koreográfia és örömmel táncolod, akkor tud egyfajta szabadságérzetet adni és teljesen kikapcsol, de addig rögös út vezet” – magyarázta. Kamarás Norbert és Kármán Odett

Fotó: Kamarás Norbert / Instagram Komolyabb, érettebb énjét is szerette volna megmutatni Párja, Karmán Odett látta, hogy milyen sokat fejlődött Kamarás Norbert, és sajnálta, hogy nem tudta megmutatni a komolyabb énjét, amivel a Dancing with the Stars versenyzője is egyetért. „Odett nagyon el van keseredve. Ő is, ahogy mindenki más igazságtalannak tartja és sajnálja, hogy nekem csak ennyi volt. A legfontosabb az lett volna, hogy szerettem volna magamat megmutatni egy teljesen másik oldalról is. Egy komolyabb és érzelmes oldalamat, amire a következő produkció adott volna lehetőséget. A következő lett volna egy jóval érettebb tánc, ami sokkal közelebb állt hozzám, és sokkal inkább magaménak éreztem. Sajnálom, hogy nem mutathattam meg és Odett is. Azt gondoltam, hogy ennek majd lesz ilyen szép íve”- zárta gondolatait az Origónak.

