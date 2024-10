Kamilla királyné súlyos szabályt szegett meg

II. Károly király és Kamilla királyné Ausztráliába látogatott. A hivatalos látogatás célja az, hogy mind a ketten részt vesznek a Nemzetközösség kormányfőinek találkozóján. A pár menetrendje sűrű lesz, a 9 nap alatt pedig szinte alig fognak majd pihenni, ezért látták jobbnak, ha szüneteltetik III. Károly király kemoterápiáját kizárólag orvos beleegyezésével.

III. Károly király, Kamilla királyné

Fotó: Samir Hussein/WireImage

Ez időszak alatt történt az az eset is, miszerint Lidia Thorpe független őslakos szenátor odakiabált az uralkodónak, hogy "Ön nem az én királyon, nem a mi királyunk, önök népirtást követtek el a népünk ellen! Adják vissza a földünket, a babáinkat, a népünket, adják vissza, amit elloptak tőlünk!" A szenátor követelte, hogy az ausztrál kormány kössön megállapodást az őslakosokkal.

Szabályt szegett III. Károly és Kamilla királyné is

Azt azonban nem tudni, hogy az iménti botrány zavarta-e meg Kamilla királynőt, azonban súlyos szigorú szabályt vétett. Az történt ugyanis, hogy hatalmas tömeg várta őt és Károlyt egy templom előtt Sydney-ben, ahol istentiszteleten vettek részt. A mise után odamentek az emberekhez, akik már órák óta ott álltak és váltottak velük pár szót. A rajongók fotót is akartak velük készíteni, a királyné pedig nem mondott erre nemet. Ez azért érdekes, mert igaz, hogy a szelfik eléggé elterjedtek, azonban a királyi család tagjainak tilos szelfit készíteniük. Fontos megemlíteni azt is, hogy sosem töltenek fel olyan fotót a közösségi oldalakra, amin a privát életükből mutatnának meg fontos dolgot, például az otthonuk belsejét biztonsági okok miatt. Sosem jelennek meg olyan fotók, amelyek túlságosan nagy betekintést engednének a királyi rezidenciákba, mivel ezzel könnyű célponttá válhatnának. Ennek ellenére többször is előfordult, hogy ez megszegték a királyiak: legutóbb III. Károly király az új-zélandi női rögbicsapattal fotózkodott, sőt, még meg is ölelte őket, ez pedig kicsit sem zavarta őt.

III. Károly király és Kamilla királyné október 26-ig maradnak Auszráliában, sőt, Új-Zélandra is ellátogattak volna, azonban az uralkodó orvosai erre már nem adtak engedélyt, sőt a novemberi azerbajdzsáni klímakonferenciát is jobbnak látták lemondani - írja az Express.