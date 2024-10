Legnagyobb álmát adta fel Kárpáti Rebeka

A nagysikerű Megasztár háttérműsorának, a Megamániának műsorvezetője Kárpáti Rebeka rengeteg új lehetőséget kapott, karrierje szárnyal, saját divatmárkája is van, és szeptemberben elkezdte az egyetemet is. Ezért sokan gondolnák, hogy nagyon elégedett és örül a sikereinek. Azonban a napokban töltötte be a harmincat, és ezt egy olyan vízválasztóként élte meg az életében, ami szembesítette őt azokkal a vágyakkal, amik még nem teljesültek be eddig. Kárpáti harmincévesen már máshol szeretett volna tartani, így nem telt boldogan a születésnapja, most erről vallott a közösségi oldalán.

Kárpáti Rebeka többször is elérzékenyült a Zsákbamacskában

Fotó: TV2

Egy kicsit nehéz volt most ez a 30-as. Nem maga a szám miatt, hanem a nagyon célorientált, tudatosan tervezős karakteremmel szembesülni azzal, hogy ennyi idős koromra nem lett saját családom pedig szívből szerettem volna, hogy 30 évesen már úton legyen a második gyermekem is egy stabil, szerető közegbe…

Nem így alakult, és valamiért kifejezetten fájt ezzel szembesülni most annak ellenére, hogy tudom, nem vagyok elkésve meg alapvetően egy végtelenül pozitív és rugalmas ember vagyok. Még emésztgetem magamban, hogy pontosan mit és miért “nyomott be” ennyire ez a téma, de az biztos, hogy most dobtam ki a kukába a görcsös ragaszkodást a korábban vágyott élettervem felé és vettem elő egy teljesen új, hófehér papírlapot… " - írta legújabb bejegyzésében Kárpáti Rebeka, aki korábban is beszélt már arról, hogy nagyon szeretne saját családot, de most máshová helyezte a fókuszt egyelőre.

Kárpáti Rebeka óvja magánéletét

Korábban nyíltabban beszámolt a követőinek a szívügyeiről is, míg Frohner Ferenccel alkotott egy párt. Szakításukat követően viszont visszafogottabb, sokáig titkolta azt is, hogy új párja van, és annak kilétét sem árulta el hivatalosan. Majd később elismerte, hogy a nála 17 évvel idősebb sikeres erdélyi üzletember, Lénárd András, aki többek között a Csíki Sör tulajdonosa Kárpáti Rebeka párja. Jó ideig úgy tűnt, minden rendben köztük, az egykori szépségkirálynő gyakran látogatott el Csíkszeredára, ahol párja él, azonban tavasszal volt köztük egy nagyobb mosolyszünet. Később felröppentek olyan hírek, hogy a férfi hosszas próbálkozása után sikerrel járt, és kibékítette szerelmét, de úgy tűnik, mégsem sikerült rendbe hozni a kapcsolatukat, ugyanis Kárpáti nemrég arról beszélt, hogy nincs férfi az életében.

Szerintem nagyon nehéz ma ismerkedni, én szenvedek.

Gondolkodtam már azon, hogy párkapcsolatfüggő vagyok-e, mert mindig az volt, hogy kijöttem egy párkapcsolatból és hiába éreztem úgy, hogy elegem van és senkit nem akarok, de mindig jött egy új.

Nem volt huzamosabb időszakom úgy, hogy fél évig vagy egy évig egyedül legyek, szóval nekem ez az ismerkedés teljesen új, ami most vár rám"

- mondta korábban egy podcastműsorban Kárpáti Rebeka, aki nagyon vágyik arra, hogy megtalálja az igazit, akivel saját családot alapíthat.