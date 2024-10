Ezért nem akarta elvállalni a Sztárban sztár felkérését Kasza Tibor - videó

Mint írtuk, ma este véget ér a Sztárban sztár All Stars a TV2 műsorán, és kiderül, ki lesz az elmúlt évtized legsokoldalúbb előadója. Az esete folyamán a négy versenyző, Gubik Petra, Puskás Peti, Peter Srámek és Oláh Gergő, akik döntőbe jutottak a Sztárban sztár jubileumi évadában kétszer állnak színpadra. Mind a négyen egy-egy szóló és egy duett produkcióval készülnek a döntőre, hogy előadásukkal lenyűgözzék a zsűrit és a nézőket.

Az este folyamán már volt sok nevetés, de sok sírás is, és a várakozásokkal ellentétben Kasza Tibor és Peter Srámek duettje is sírást váltott ki, olyan hangulatot sikerült teremteni az előadóknak a Sztárban sztár színpadán, még ők maguk is elérzékenyültek az előadásuk végére. Peter Srámek most Szinetár Dóra bőrébe bújva alakított nagyot a műsorban, és mint mindig, most is nagyon jól teljesített énekesnőként is.

Azonban Kasza Tibor már a felkészüléskor is különös dolgokat mondott, majd a színpadon állva is megismételte a mondandóját, hogy nem akarta vállalni a felkérést, mert félt. A Szerencsekerék műsorvezetője elmondta, hogy akármikor került segítő szerepbe bármilyen versenyhelyzetben, a versenyzőnek balszerencsét hozott, és szinte azonnal kiesett. Ezért most is ettől tartott, hogy az átok lesújt Peter Srámekre is, de aztán a reakciókat látva mégsem bánta meg, hogy vállalta a felkérést és együtt adhatták elő ezt a dalt a döntőben.