Eltorzult arccal, felismerhetetlen külsővel tért vissza betegsége után a világsztár

Ahogy korábban mi is írtuk, Kate Beckinsale hosszú időre kórházba került idén tavasszal, ahonnan többször is jelentkezett és értesítette a követőit az állapota alakulásáról, azonban azt sosem közölte, pontosan milyen rejtélyes betegség miatt szorult a hosszas kezelésre. Többen is arra gyanakodtak, hogy megrepedhetett a színésznő petefészek cisztája, azonban ő ezt akkor határozattan cáfolta. Sokan aggódtak érte már akkoriban is, de azóta sem nyugodtak meg a követői, hiszen egyre borzalmasabban néz ki az egykor fitt és gyönyörű Beckinsale.

Kate Beckinsale rejtélyes betegsége óta felismerhetetlen lett

Fotó: Instagram/Kate Beckinsale

Azonban hiába feszegetik nála a betegség kérdését, nem hajlandó elárulni, hogy mi volt a probléma és sikerült-e abból meggyógyulnia. Viszont sokak szerint nem a betegség miatt fogyott csontsoványra és torzult felismerhetetlenre az arca, hanem illegális injekcióval, azaz Ozempickel, valamint plasztikai műtéttel és botoxszal próbálja magát formában tartani, mióta kijött a kórházból. Bár a plasztikával kapcsolatos vádakat tagadta, viszont a szakértők cáfolták az állításait.

Több szakértő is nyilatkozott a Daily Mailnek, hogy a gyors fogyás miatti bőrmegereszkedés az arc volumenének csökkenésével jár, ami általában többeket is injekciós töltőanyagok használatára sarkallhat, hiszen szeretnék visszanyerni bőrük ruganyosságát.

A róla készült legújabb képek egyértelműen drámai súlyvesztést és jelentős bőr alatti zsírvesztést mutatnak...

Az arca jól kitöltött, az ajkai is teltek, amit valószínűleg valamilyen töltőanyag vagy zsírátültetés eredménye. Figyelembe véve, hogy kevés zsírja van, úgy gondolom, inkább a töltőanyag lehet a kiváltó ok" - mondta Dr. Dennis Schimpf, plasztikai sebész Kate Beckinsale esetével kapcsolatban.

Kate Beckinsale poses for photos at Variety Power of Women presented by @LifetimeTV. ✨ pic.twitter.com/18vYAJJSOy — Variety (@Variety) October 25, 2024

Kate Beckinsale rejtélyes betegsége

Az 51 éves színésznőről hónapokkal ezelőtt derült ki, hogy 6 hétig kórházban kezelték, teljes titoktartás mellett. Annyit lehet tudni róla, hogy a sztárt vérhányással szálították kórházba. Sokan gyomorvérzésre tippeltek a színésznő állítólagos anorexiája és láncdohányossága miatt, de a sajtósa stresszre és kimerültségre hivatkozott. Beckinsale-t végül csontsoványan, másfél hónap után engedték ki az egészségügyi intézményből, azóta sem néz ki jól, valószínűleg a plasztika és a betegség eredménye is, hogy felismerhetetlen lett egy szempillantás alatt.