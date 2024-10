Kemény kritikát mondott egy másik sportoló Bárdosi Sándorról

A végéhez közeledik az RTL Klub szégyenműsora, a Sztárbox, melynek az ötödik adásában láthatta, aki véletlenül odakapcsolt, az egyik legszégyenteljesebb meccset, ami számtalan kritikát kapott. Mivel már rendes versenyzőket is alig talált a csatorna, ezért az este fő attrakciójának szánt műsorszámban Bárdosi Sándor vállalta, hogy vélhetően megrendezett körülmények között megpüföli Árpa Attilát – azonban ez sem hozta meg számukra a várt eredményt, csak nevetségessé tették magát és az egymást püfölő celebeket is a csatorna.

Fotó: RTL

A Bárdosi-Árpa küzdelmet többen műbalhénak, parasztvakításnak tartották, még olyanok is negatív véleményen voltak és átláttak a színjátékon, akik saját bevallásuk szerint nem is értenek a bokszhoz igazán, mégis észrevették, hogy ez átverés. Most azonban váratlan helyről érkezett a kritika Bárdosi Sándor számára, hiszen egy népszerű ketrecharcos fogalmazta meg a véleményét az egykori olimpikon teljesítményéről.

Nemcsak én gondolom úgy, hogy csalódás volt, amit Sanyi részéről láthattunk. Többet vártam volna tőle, Árpa előtt viszont le a kalappal.

Sanyit nem kellett volna szorítóba engedni, mert úgy tűnik, ez nem az ő sportja. Maradnia kellene a birkózásnál vagy az edzősködésnél - idézi a Tények.hu Boráros Gábort, aki rövid, de tömör véleményét nem tudta magában tartani és egy videót tett közzé. Így ő is azoknak a véleményét erősíti, akik durván kritizálták a birkózót a teljesítménye miatt, és amiatt, hogy Árpa Attilával bohóckodik a szégyenműsorban, amit egyre nehezebb megtölteni tartalommal, emiatt is sokan panaszkodtak a csatornára.