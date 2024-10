Ő lehet Maggie Smith utódja: Oscar-jelölt angol színésznő játszhatja McGalagony szerepét a Harry Potter sorozatban

Nagyobb Facebook és Reddit-csoportokban napok óta terjed a pletyka, miszerint több színész szóba került a MAX Harry Potter sorozatával kapcsolatban. Egyre több forrás állítja, a múlt héten elhunyt Maggie Smith utódja megvan, ugyanis megtalálták a következő McGalagony professzort az Oscar-jelölt Lesley Manville személyében. A Korona című Netflix széria ötödik és hatodik évadának Margit hercegnője egyelőre nem erősítette meg a pletykát.

Lesley Manville lehet az új Minerva McGalagony

Fotó: AFP/Alberto Pizzoli

Maggie Smith után Lesley Manville

A 89 éves korában elhunyt angol színésznő az összes Harry Potter filmben szerepelt McGalagony professzorként és állítólag maga is kíváncsian várta, milyen lesz a MAX sorozata, aminek a tervek szerint 2026-ban érkezik az első évada és utána évente dolgoznak fel egy-egy könyvet egészen 2033-ig. A szériához a hírek szerint teljesen új szereplőgárdára van szükség, akik vállalják, hogy 7 évig szerződés köti őket a sorozathoz. Nos, a Facebook és a Reddit pletykái szerint Lesley Manville már alá is írt a szériához. A Fantomszálért Oscarra-jelölt 68 éves színésznő sokak szerint méltó utódja lehet a néhai Maggie Smith-nek, bár akadnak olyan őspotter fanok, akik szerint szentségtörés, amit a MAX csinál és hagyni kéne a sorozatot.

Maggie Smith pótolhatatlan a Harry Potter rajongók szerint

Fotó: Northfoto/Warner Bros.

Oscar-díjas színész lehet Voldemort

A pletykák szerint Peter Capadi lehet Dumbledor professzor az új sorozatban, ám ami még ennél is érdekesebb az a rettegett Voldemort nagyúrra kiszemelt színész: állítólag Cillian Murphy-t keresték meg az alkotók és az ír színész érdeklődik is a lehetőség iránt. Az Oppenheimer című filmért Oscar-díjjal jutalmazott sztár jelenleg a Peaky Blinders filmet forgatja a Netflixenek, de nem elképzelhetetlen, hogy lecsap a lehetőségre, főleg, hogy a sötét nagyúrnak a későbbi könyvekben lesz szerepe vagyis évek múlva kell csak forgatni a színésznek. A MAX már nagyban keresi az új Harryt, Ron és Hermionét, de a castingot még nem jelentették be.