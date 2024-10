Folytatódik a Narnia Krónikái a Netflixen: a Barbie rendezője készíti, Oscar-jelölt színésznővel

A Barbie sikere után C.S. Lewis klasszikusának adaptációját készíti Greta Gerwig. A Narnia Krónikái legújabb adaptációját a Netflix számára készíti a színész-rendezőnő és az imdb.com forrásai szerint a filmhez csatlakozott a négyszeres Oscar-jelölt Saoirse Ronan, akit a magyar közönség a Komfortos mennyország, a Brooklyn és a MAX-on látható Kisasszonyok című filmek főszereplőjeként ismerhetnek. A 30 éves színésznő a pletykák szerint a Fehér boszorkány lehet a készülő alkotásban.

A 2005-ös Narnia Krónikái hatalmas siker volt

Fotó: Northfoto/Walt Disney Pictures

Narnia Krónikái a filmvilágban

Neves hangjátékok és animációk után 2005-ben mutatták be A Narnia Krónikái: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című filmet, amit egyfajta "gyerek gyűrűk uraként" várt a közönség és hatalmas sikert aratott: világszerte 745 millió dollárt keresett a Tilda Swintont, Liam Nesson hangját és James McAvoy-t is felvonultató film. Érkezett is két folytatás a sikerszériához, ám egyik sem ért el hasonló sikereket a mozikban, sőt kisebb bukások is voltak, így leállították a további könyvek megfilmesítését. Az utóbbi 15 évben számtalanszor terjengett a pletyka, hogy újraindítják a sorozatot és most úgy tűnik, Gerwig álma valóra válhat.

Greta Gerwig a Barbie után Narniát hódítja meg

Fotó: AFP/Justin Tallis

Barbie után bármi jöhet

Tény, hogy az Oscar-jelölt Greta Gerwig, ha a telefonkönyvet akarná adaptálni, arra is egy zsák pénzt adna neki bármelyik stúdió, ugyanis a rendezőként sikert sikerre halmoz. Az említett Kisasszonyok mellett a Lady Bird című filmje is kiugró siker volt, mindkét filmben Saoirse Ronan és Timothée Chalamet voltak a főbb szereplők. A Barbie tavalyi elképesztő, 1,4 milliárd dolláros bevétele Margot Robbie-val elég garancia volt arra, hogy Gerwig belefogjon a projektbe, aminek már javában zajlanak az előkészületei, Ronan főszereplésével, aki a tippek szerint Tilda Swinton után a következő Fehér boszorkány lehet.

A 30 éves színésznő, Saoirse Ronan lehet a főszereplője az új Netflix-filmnek

Fotó: Getty Images via AFP/Amy Sussman

Mondani se kell, hogy a rajongók szinte követelik, hogy Chalamet is csatlakozzon valamilyen formában a stábhoz, reméljük, hogy szoros napirendje mellett sikerül neki is feltűnnie a készülő filmben. Premieridőpontról egyelőre nem adott hírt a Netflix. Amíg várjuk a híreket, addig itt az eredeti Narnia-film előzetese.