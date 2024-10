Eljegyzése felbontása után már új kapcsolatáról beszélt a Kísértés szereplője

Véget ért a TV2-n a Kísértés, pár hét után kiderült, hogy a műsorba együtt érkezett párok közül kik maradtak együtt, kit mentek szét. Mint azt a nézők is láthatták, Brigi és Dusán kapcsolata nem bírta ki a próbát, a nő az egyik kísértővel, Mátéval tért haza Thaiföldről, korábbi párjával rögtön fel is bontották az eljegyzést.

Kísértés: Brigi és Dusán jegyespárként érkeztek a műsorba

Kísértés: Brigi megbánta?

Brigi és Máté a Kísértés végeztével a Mokkában beszéltek a kapcsolatukról, a reggeli műsorból így az is kiderült, hogy a fiatalok hónapokkal a forgatás után is együtt maradtak, látszólag harmonikus a viszonyuk.

Megérte minden szempontból, akármi is történt.

Ha most nem lennénk együtt, akkor is megérte volna nekem maximálisan" – nyilatkozta Brigi, miközben Máté is elmondta, hogy annak idején milyen reményekkel jelentkezett a Kísértésbe.

"Én azt mondtam a casting során, ha mutatnak nekem egy velem egyidős vagy közel egyidős olyan magyar nőt, akinek helyén van az értékrendje, tud főzni, mosni, takarítani… Amúgy ez viccesen hangzik, de frankón nem így van a mai fiatal lányoknál, és az első randi után vagy az első pár mondat után nem az a kérdése, hogy mennyit keresel, melyik étterembe szeretnék menni és társai, akkor engem megvettek.

Benne minden olyat megtaláltam, amit kerestem.

Láttam, hogy minden a helyén van, értékrendileg is, meg külsőleg, belsőleg megtetszett" – magyarázta a személyi edzőként dolgozó férfi, aki hamar észrevette, hogy Brigi és Dusán kapcsolatában nincs minden rendben.

"Körülbelül a második ceremóniáig. Amikor tényleg láttam, hogy már úgy jön haza, illetve úgy is megy el, hogy teljesen össze van törve a nő. Gyomorgörcs, tényleg, még nem történt semmi, de már fél, ez nem normális. Ha tudja, hogy a másik oldalon minden oké, és bízhatok a páromban, akkor nem így megyek el. És ő minden egyes ceremónia után látszott, hogy lefele, lefele, lefele, és én ebből szerettem volna kihozni" – mondta. Nézze meg a teljes beszélgetést!