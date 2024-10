Megmutatta a Kísértés sztárja, hogyan nézett ki a plasztikai műtét előtt - kép

Mint írtuk, nemrég távozni kellett négy szerplőnek is a Kísértés című műsorból, ugyanis ismét lehetőségük nyílt a párosoknak és a bent maradt kísértőknek is, hogy valakit hazaküldjenek. Kasza Tibi újra feltűnt a fiúk és a lányok villájában, és váratlanul bejelentette, hogy a párkapcsolatban élő résztvevőknek el kell küldeniük egy-egy ellenkező nemű kísértőt.

Bee Cynthia, a Kísértés csábítója

Fotó: TV2 / TV2

A lányok Lombardót választották, aki nemrég csatlakozott a játékhoz, míg a fiúk Cynthiára voksoltak. Miután a párkapcsolatban lévő játékosok szavaztak, a kísértők is dönthettek, kit küldenek haza maguk közül. A lányok villájából Roland távozott másodikként, aki már korábban is kifejezte, hogy szeretne hazamenni, mivel nagyon hiányzik neki a kisöccse. A fiúk villájában is sor került a szavazásra, ahol Natit küldték haza, mivel a többiek úgy látták, már nem érzi jól magát a játékban.

Nekem itt teljesítve van a küldetés. Én itt mindent kimaxoltam, amit tudtam, és most már csak kiábrándulni tudok

- jelentette ki a távozása előtt Nati, a Kísértés egyik legmegosztóbb karaktere, aki egyébként a szintén távozó Cynthiával kötött jó barátságot, és akivel azóta is tartják a kapcsolatot.

Mindkét fiatal lány a korához képest igencsak sok szépészeti beavatkozáson esett már túl, pedig ,még csak a húszas éveik elején járnak. A fekete hajú csábító kevésbé szeret beszélni erről a témáról, mint Nati, aki nemrég esett át egy mellnagyobbító műtéten, amiről végül kiderült, hogy talán az életét is megmentette, ugyanis egy daganatot is találtak nála. Most Cynthia is bevallotta, hogy melyik testrészét operáltatta meg, hiszen rengeteg kritika érte emiatt.

Sokak szerint a 22 éves csábító korához képest egy csepp természetesség sincs benne. Cynthia most ezért egy Instagram kérdezz-felelekben reagált ezekre a kritikákra, és elárulta, valójában mit csináltatott meg magán.

Egy orrműtétem volt. Mindenhol olvasom a szétműtött jelzőt, csatolok egy pár képet még mielőtt semmi nem volt rajtam megcsináltatva.

Aztán volt egy 1 ml szájfeltöltés, amit évente 0,5-tel frissítek, meg 0,5-öt töltöttünk az állcsúcsomba kétszer” – írta őszintén Cynthia egy 24 órán elérhető Instagram-történetben" - szúrta ki a Ripost.